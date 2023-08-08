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KYK burs başvuru tarihi! KYK burs, kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar, kaç TL 2023? 1,2,3,4. sınıf...

Üniversitelerin açılmasına az bir süre KYK burs tarihleri hakkında araştırmalar da hızlandı. 2023 yılında KYK burs tutarları belli oldu. Ön lisans, lisans, yükselisans, doktora öğrencileri 1250 TL- 3750 TL arasında değişen tutarlarda KYK bursu alacak. Peki KYK burs, kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar, kaç TL 2023? 1,2,3,4. sınıf...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 09:55
KYK burs başvuru tarihi! KYK burs, kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar, kaç TL 2023? 1,2,3,4. sınıf...

KYK burs tarihleri gündemde öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. İnternet arama motorlarında ''KYK burs, kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar, kaç TL 2023?'' soruları yoğun olarak sorgulanır oldu. İşte son durum...

KYK BURS, KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2023?

Öncelikle KYK burs/kredi başvurularının henüz başlamadığını belirtelim. Öte yandan geeçtiğimiz yıl burs ve kredi başvuruları Kasım ayında gerçekleşmişti. Bu yıl ki başvuruların da Kasım ayında yapılması bekleniyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

YURT BAŞVURU ŞARTLARI

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, öğrencinin ve ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.
d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.
e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.
f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

g) Kamu personeli olmaması.
ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.
h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.

KYK BURSLARINA ZAM GELDİ Mİ?

KYK burs ve kredilerine herhangi bir zam yapılmadı. KYK kredi ve burslarında artış yaşanabileceğine dair henüz Gençlik ve Spor Bakanlığından bir açıklama yok.

2023 KYK KREDİ VE BURSLARI NE KADAR?

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

2022 YILI KYK KREDİ/BURS ÜCRETLERİ

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 850 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 1700 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 2550 TL


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