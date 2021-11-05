KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçlarına nereden bakılır? 2021 KYK bursu ne kadar?

2021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yıl lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL verilecek.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER;

Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,