2021-2022 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve kredi başvuruları 5-8 Kasım tarihlerinde yapılıyor. KKY bursundan üniversitelerin 2 ya da 4 yıllık bölümlerinde okuyan öğrenciler yararlanabilecek. Burs çıkan öğrenciler geri ödeme yapmazken kredi çıkan öğrenciler ise mezun olduktan sonra taksit ile geri ödeme yapacaklar. Peki; KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçlarına nereden bakılır? 2021 KYK bursu ne kadar?
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-2022 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmadı. KYK burs başvu sonuçları geçtiğimiz yıl başvurular tamamlandıktan 25 gün sonra açıklanmıştı. Bu yıl da başvurular 8 Ekim'de sona erecek. Bu kapsamda başvuru sonuçlarının Kasım sonu gibi açıklanması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler hemen kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-devlet şifresi edinebilirler. Şifreyi aldıktan sonra aşağıdaki linke tıklayarak adım adım başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.