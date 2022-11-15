KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 2022 Kimler KYK burs başvurusu yapabilir/yapamaz? Başvuru için gerekli belgeler!

2022 KYK burs başvuruları için geri sayım sona erdi. KYK burs ve kredi başvuruları 15 Kasım 2022 itibariyle başladı. Başvuru yapmaya başlayan adaylar bir yandan da şartları, gerekli belgeleri ve başvuru ekranını araştırıyor. Peki KYK burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 2022 Kimler KYK burs başvurusu yapabilir/yapamaz? KYK burs kredi başvuru için gerekli belgeler neler? İşte yanıtları...
KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Son dakika ... GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.
e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
KYK BURS/ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Burstan yararlanacak öğrenciler:
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri,
- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri