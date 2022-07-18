KYK BORÇ SORGULAMA EKRANI E-Devlet! intvrg.gib.gov.tr GİB KYK kredi borcumu nasıl öğrenirim? KYK ana para sorgulama

KYK borcu olanlara güzel haber az önce geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada KYK borçlarından sadece ana para tahsilatının yapılacağını, faizlerinin alınmayacağını açıkladı. Böylece kyk kredilerinden faiz kalkmış oldu. İşte KYK BORÇ SORGULAMA EKRANI...
KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
KYK borç sorgulama işlemi E-devlet üzerinden yapılabilmektedir.
E-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) interaktif vergi dairesine bağlanarak borcunu öğrenebiliyor. Burada vergi borçları sekmesi altından öğrenim kredisi borçlarının olduğu bölüme giriş yapılmalı ve ardından ödemek istenilen taksit ya da taksitleri seçilmelidir.
İsteğe göre kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılabilmektedir.
GİB İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ İLE BORÇ SORGULAMA YOLU
Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesine giriş yapmalısınız. İlk olarak (https://www.gib.gov.tr/) adresi üzerinden kimlik bilgileri ve şifre ile giriş yapın. Ardından sitede yer alan vergi borçları sekmesi üzerinden öğrenim kredisi borçları bölümünü seçin ve borç için sorgulama yapın.
İşlemi yaparken banka kartı ve kredi kartı ile tüm borçların göründüğü listeden taksit veya taksitleri seçebilir, tercihinize göre seçtiğiniz kartla KYK kredi borcu ödeme işleminizi yapabilirsiniz.