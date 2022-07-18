KYK BORÇ SORGULAMA EKRANI E-Devlet! intvrg.gib.gov.tr GİB KYK kredi borcumu nasıl öğrenirim? KYK ana para sorgulama

İsteğe göre kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılabilmektedir.

GİB İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ İLE BORÇ SORGULAMA YOLU

Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesine giriş yapmalısınız. İlk olarak (https://www.gib.gov.tr/) adresi üzerinden kimlik bilgileri ve şifre ile giriş yapın. Ardından sitede yer alan vergi borçları sekmesi üzerinden öğrenim kredisi borçları bölümünü seçin ve borç için sorgulama yapın.

İşlemi yaparken banka kartı ve kredi kartı ile tüm borçların göründüğü listeden taksit veya taksitleri seçebilir, tercihinize göre seçtiğiniz kartla KYK kredi borcu ödeme işleminizi yapabilirsiniz.