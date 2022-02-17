Binlerce kişi arama motorları üzerinden KYK beslenme yardımı ne kadar 2022? KYK beslenme yardımı nedir, kimlere verilir? KYK yemek yardımı başvurusu nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. Üniversite öğrencileri için önemi büyük olan beslenme diğer adıyla yemek yardımı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve detaylar merak konusu oldu. İşte üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren KYK yemek yardımı hakkında son gelişmeler...
KYK BESLENME YARDIMI NE KADAR 2022?
KYK yemek ve beslenme yardımı parasına zam geldi. KYK yurdunda kalan öğrencilere verilen yemek parası yardımı 750 TL'ye yükseltildi.
KYK yemek yardımı 2020-2021 yılında şu şekildeydi:
Kahvaltı için (günlük) 5,00 TL
Akşam yemeği için (günlük) 11,00 TL
Toplam günlük yemek yardımı 16,00 TL
Toplam aylık yemek yardımı 480 TL