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    • Eğitim
    • 16.02.2022 21:00
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    • 16.02.2022 21:10
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    KYK beslenme ve barınma yardımı arttı: KYK yemek yardımı ne kadar? 2022 KYK yemek fiyatları kaç TL oldu?

    Son dakika haberine göre KYK beslenme ve barınma yardımı arttı. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Üniversitelerde okuyan milyonlarca öğrenciye güzel haber geldi. Buna göre KYK'da kalan öğrencilere ödenen yemek parasına zam geldi. Son dakika haber sonrası internet arama motorlarında KYK yemek paralarının kedar arttığı araştırılmaya başlandı. Peki KYK yemek yardımı ne kadar? 2022 KYK yemek fiyatları kaç TL oldu? İşte yanıtları...

    KYK beslenme ve barınma yardımı arttı: KYK yemek yardımı ne kadar? 2022 KYK yemek fiyatları kaç TL oldu?

    Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversite öğrencilerine seslendi. Erdoğan Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) barınan öğrencilerine beslenme paralarının arttığını duyurdu. Buna göre 570 TL olarak ödenen KYK yemek ücretleri arttı. Peki KYK yemek yardımı ne kadar? 2022 KYK yemek fiyatları kaç TL oldu? İşte Erdoğan'ın son dakika açıklamaları ve güncel KYK yemek ücretleri...

    KYK YEMEK YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. 15.45'te başlayan toplantının bitiminde Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları arasında KYK yemek ücretleri kısmı öğrencilerin dikkatini çekti.

    Erdoğan açıklamasında, ''KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerimizin beslenme yardımını 570 liradan 750 liraya çıkarıyoruz.'' dedi.

    DAHA ÖNCE NE KADARDI?

    Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde konuya ilişkin şu bilgiler yer alıyor;

    ''Yurtlarımızda barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilerimize yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.

    Yurtlarımızda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2021-2022 öğretim dönemi için yurtların hizmete açılış tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 6,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 13,00 TL olmak üzere toplam 19,00 TL olarak uygulanmaktadır.

    Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 29,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.''

    10 SORUDA KYK YURTLARI HAKKINDA BİLGİLER

    1. Yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

    Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

    2. Daha önce lisans eğitiminde yurtta kalan öğrenci ikinci lisans eğitimine başladığında yurt başvurusu yapabilir mi ve fazladan ücret öder mi?

    Öğrencinin yurt başvuru hakkı bulunmaktadır. İkinci lisans eğitiminin normal öğrenim süresi kadar barınma hakkı mevcut olup fazladan herhangi bir ücret ödememektedir.

        3. İlk kayıt ücreti nedir ve bu ücret ne kadardır?

        Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

        4. İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir?

        İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

        5. Yurtta kalmaya hak kazanan ve ilk kayıt ücretini yatırarak onay işlemini yapan bir öğrencinin kaç gün içerisinde yurt müdürlüğüne başvurup işlemlerini yerine getirmesi gerekmektedir?

        İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

        6. İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra taahhütname onayı yapmayan ve yurtta kalmak istemeyen öğrenci ne yapmalıdır?

        Öğrencilere ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçesinin ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt sildirilen tarihten sonraki yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencilere iade edilmektedir.

        7. Yurtta barınma hakkı kazanan ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ne yapmalıdır?

        Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.

        8. Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrenciler seneye tekrar yurt başvurusu yapabilirler mi?

        Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrencilerin tekrar yurt başvuru hakkı bulunmaktadır.

        9. Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrenciler yeniden yurt başvurusu yapabilirler mi?

        Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

        10. İlk kayıt ücretini yatıran ancak taahhütname onayı yapmayan öğrencilerin ne yapması gerekmektedir?

        İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.
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        Haberler Eğitim KYK beslenme ve barınma yardımı arttı: KYK yemek yardımı ne kadar? 2022 KYK yemek fiyatları kaç TL oldu?
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