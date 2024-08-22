KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM AİS KPSS sonuç sorgulama ekranı!

KPSS lisans sınavına katılım sağlayan on binlerce kişi, sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimiyle detaylar belli oldu.
KPSS lisans sınavına katılım sağlayan on binlerce kişi, sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimiyle detaylar belli oldu.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 KPSS lisans sınavına giren on binlerce aday, sınav sonuçlarını merakla bekliyor. ÖSYM'nin 2024 KPSS takvimine göre, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDIĞI AN BURADA OLACAK
Buna göre, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ile KPSS lisans oturumunun sonuçları, 23 Ağustos 2024 Cuma günü açıklanacak.
KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS lisans sınavı sonuçlarına erişim sağlamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranını kullanabilecek. Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamalarından sınav sonuçlarını öğrenebilecek.