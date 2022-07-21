KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılıyor. Lisans oturumuna az bir zaman kala adaylar sınava nerede gireceklerini öğrenmek istiyor. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta belli olur? KPSS giriş yerleri açıklandı mı 2022? ais.osym.gov.tr giriş KPSS Lisans sınav giriş yeri sorgulama!