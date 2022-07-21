KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılıyor. Lisans oturumuna az bir zaman kala adaylar sınava nerede gireceklerini öğrenmek istiyor. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta belli olur? KPSS giriş yerleri açıklandı mı 2022? ais.osym.gov.tr giriş KPSS Lisans sınav giriş yeri sorgulama!
KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlamaktadır. KPSS sınavının 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek olması göz önüne alındığında sınav yerleri bilgisini de 21 Temmuz itibarıyla yayımlaması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
2022 KPSS SINAV TARİHLERİ
2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
SINAV TARİHİ: 31.07.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022