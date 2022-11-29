KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamaya nasıl bakılır? KPSS ortaöğretim branş sıralaması 2022! ÖSYM tercihler ne zaman?

KPSS Ortaöğretim branş sıralaması yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyuruda, ''2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. '' denildi. Peki KPSS ortaöğretim branş sıralaması nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM KPSS lise ortaöğretim branş bazında sıralama listesi 2022 ve sorgulama ekranı...
ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?
2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları yayımlandı. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilirler.
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BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?
ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.