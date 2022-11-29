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    • Eğitim
    • 29.11.2022 11:48
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    • 29.11.2022 11:48
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    KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamaya nasıl bakılır? KPSS ortaöğretim branş sıralaması 2022! ÖSYM tercihler ne zaman?

    Son dakika ÖSYM haberleri... 6 Kasım'da gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının branş sıralama listesi yayımlandı. KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Kasım'da açıklanmıştı. Gözler bu kez branş bazında sıralamalara ve tercihlere çevrildi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ÖSYM KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama listesi 2022!

    KPSS Ortaöğretim branş sıralaması yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyuruda, ''2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. '' denildi. Peki KPSS ortaöğretim branş sıralaması nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM KPSS lise ortaöğretim branş bazında sıralama listesi 2022 ve sorgulama ekranı...

    ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

    2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları yayımlandı. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilirler.

    BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

    BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?

    ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

    Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

        MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir."

        2022 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        KPSS tercih işlemleri için ÖSYM ayrı olarak kılavuz yayınlayacak. Kılavuzda ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adayların başvuru yapabilecekleri kadrolar, başvuru şartları, kontenjanları ve puanlar yer alacak.

        KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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        Haberler Eğitim KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamaya nasıl bakılır? KPSS ortaöğretim branş sıralaması 2022! ÖSYM tercihler ne zaman?
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