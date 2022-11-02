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    • Eğitim
    • 02.11.2022 09:16
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    • 02.11.2022 09:16
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    KPSS Önlisans sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? osym.gov.tr giriş: KPSS Önlisans sonuç ekranı ve puan hesaplama 2022!

    KPSS Önlisans sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Adaylar sonuçara ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak ulaşabilecekler. Peki, KPSS Önlisans sınav sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KPSS Önlisans sınav sonuçları AÇIKLANDI MI?

    KPSS önlisans sonuçları için geri sayım başladı. Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan adayların katılım sağladığı KPSS önlisans sonuçlarının açıklanma tarihi, ÖSYM'nin belirlediği takvime göre belli oldu. Peki, KPSS Önlisans sınav sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

    KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşılan sınav kılavuzuna göre 2022 KPSS Önlisans sonuçları 3 Kasım 2022 günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak. Adaylar sonuçara ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak ulaşabilecekler.

    2022 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru soruldu. Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulan sınavda soru dağılımı ise şöyleydi:

    GENEL YETENEK

    Türkçe: 30 Soru

    Matematik ve Geometri: 30 Soru

    GENEL KÜLTÜR

    Tarih: 27 Soru

    Coğrafya: 18 Soru

    Vatandaşlık: 9 Soru

    Güncel Bilgiler: 6 Soru
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    Haberler Eğitim KPSS Önlisans sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? osym.gov.tr giriş: KPSS Önlisans sonuç ekranı ve puan hesaplama 2022!
        SON DAKİKA