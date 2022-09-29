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    • Eğitim
    • 29.09.2022 14:19
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    • 29.09.2022 14:26
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    KPSS ön lisans giriş belgesi SORGULAMA! 2022 KPSS ön lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? ais.osym.gov.tr ÖSYM giriş belgesi ÇIKTI al!

    ÖSYM'den son dakika duyuru geldi. 9 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2022-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri yeri gösteren giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav gününü heyecanla bekleyen adaylar hemen giriş belgesi sorgulama ekranını araştırmaya başladı. İşte ais.osym.gov.tr ÖSYM giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınava dair tüm merak edilenler...

    KPSS ön lisans giriş belgesi SORGULAMA!

    KPSS ön lisans giriş belgesi yayımlandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Mekrezi (ÖSYM) tarafından düzenlecek olan KPSS 2022 ön lisans sınavı yaklaşıyor. Sınava girerken adayların yanında bulundurması gereken giriş belgeleri hakkında ÖSYM'den son dakika açıklama geldi. Peki KPSS ön lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte ais.osym.gov.tr ÖSYM giriş belgesi SORGULAMA!

    KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklertir.

    ÖSYM KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

    KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

    Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. KPSS ön lisans sınavının süresi 130 dakika olacak. DHBT, tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacak.

        KPSS ÖN LİSANS SORU DAĞILIMI 2022

        GENEL YETENEK

        Türkçe: 30 Soru
        Matemati ve Geometri: 30 Soru

        GENEL KÜLTÜR

        Tarih: 27 Soru
        Coğrafya: 18 Soru
        Vatandaşlık: 9 Soru
        Güncel Bilgiler: 6 Soru
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        Haberler Eğitim KPSS ön lisans giriş belgesi SORGULAMA! 2022 KPSS ön lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? ais.osym.gov.tr ÖSYM giriş belgesi ÇIKTI al!
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