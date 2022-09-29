KPSS ön lisans giriş belgesi SORGULAMA! 2022 KPSS ön lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? ais.osym.gov.tr ÖSYM giriş belgesi ÇIKTI al!

KPSS ön lisans giriş belgesi yayımlandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Mekrezi (ÖSYM) tarafından düzenlecek olan KPSS 2022 ön lisans sınavı yaklaşıyor. Sınava girerken adayların yanında bulundurması gereken giriş belgeleri hakkında ÖSYM'den son dakika açıklama geldi. Peki KPSS ön lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte ais.osym.gov.tr ÖSYM giriş belgesi SORGULAMA!