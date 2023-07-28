KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2023 ÖSYM KPSS sonuç açıklama tarihi ve sorgulama ekranı: sonuc.osym.gov.tr

KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu internet arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı için kritik tarih yaklaşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte netleşti. İşte merak edilenler...
KPSS SINAV TARİHLERİ 2023
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. Gün: 29.07.2023
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün: 30.07.2023
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 06.08.2023
KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi): 25.08.2023
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 25.08.2023
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