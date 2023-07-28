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KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2023 ÖSYM KPSS sonuç açıklama tarihi ve sorgulama ekranı: sonuc.osym.gov.tr

ÖSYM tarafından düzenlenecek KPSS ÖABT sınavının sonuç tarihi gündemde yer alıyor. Adaylar sonuçların ne zaman, hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Bu noktada gözler sonuc.osym.gov.tr ekranında! İşte 2023 ÖSYM KPSS sonuç açıklama tarihi ve sorgulama ekranı

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 21:52
KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2023 ÖSYM KPSS sonuç açıklama tarihi ve sorgulama ekranı: sonuc.osym.gov.tr

KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu internet arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı için kritik tarih yaklaşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte netleşti. İşte merak edilenler...

KPSS SINAV TARİHLERİ 2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. Gün: 29.07.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün: 30.07.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 06.08.2023

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi): 25.08.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 25.08.2023

ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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