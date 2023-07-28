KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2023 KPSS ÖABT kaç soru, kaç dk? ÖABT ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI!

KPSS 2023 ÖABT sınav maratonu başlıyor! Sınav her iki gün de sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde düzenlenecek. Sınavın başlama saati belli oldu. Peki KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2023 KPSS ÖABT kaç soru, kaç dk? İşte yanıtları ve ÖABT çıkmış sorular...

ÖABT alanlarının sınav süresi 120 dakika. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasak.

KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS Alan bilgisi sınav giriş belgesi yayımlandı. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir.