KPSS ÖABT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS ÖABT PUAN HESAPLAMA | KPSS’de 70, 80, 90 puan almak için kaç net gerekli?

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS, puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekmektedir.

Genel yetenek testine girilmediği takdirde, puan hesabı yapılamıyor. İlaveten, KPSS puanının hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir net olması gerekiyor.

Sınavda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğru sayısından düşülüyor. Böylece net doğru sayısı belirlenmiş oluyor.

Bu uygulama her iki test için de yapılıyor.

Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yapan biri:

35 -12/4= 35-3=32 net

45-6/4= 45-1,5=43,5 net

P1 Genel yetenek %70 etkili, genel kültür %30 etkili olduğu için

(35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40= 77,55 puan almış oluyor.