KPSS lise, ortaöğretim memurluk 70,72,75,80,85 puanla nereye girilir? KPSS 70 puanla alan kurumlar hangileri?

KPSS lise sonuçlarının erişime açılmasıyla memur adaylarının aldıkları puanlar belli oldu.İşte KPSS puanınızla atanabileceğiniz kurumlar....
KPSS ORTAÖĞRETİM 60,65,70,75 ve 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?
Kamu kurumlarına alım yaptığı puanları, alım yapılan kadroya ve şehirlere göre değişkenlik gösteriyor. Geçtiğimiz yılın taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
P94 PUAN TÜRÜ NEDİR? HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?
P94 Puanı, lise mezunu adayların ve önlisans/lisans bölümü okuyup da henüz mezun olmayan adayların girebileceği ortaöğretim KPSS sonucu oluşan puan türüdür. Ortaöğretim KPSS yalnızca çift senelerde yapılmaktadır. Ancak alımlar her yıl yapılmaktadır.
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Bakanlıklar
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
DSİ Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Müdürlüğü
Enstitüler
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
SGK Başkanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler