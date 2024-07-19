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KPSS KİTAPÇIK: osym.gov.tr KPSS Alan Bilgisi A-B-C-D soru kitapçığı ve cevap anahtarı İNDİR! 2024 KPSS Alan Bilgisi sınavı soruları ve cevapları full PDF!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumları, 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Bu sınav, kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday için büyük önem taşıyor. Sınavın ardından adaylar, sınavda çıkan sorular ve cevapların ne zaman yayınlanacağını merakla beklemeye başlıyor. Bu kapsamda da KPSS Alan Bilgisi A-B-C-D soru kitapçığı ve cevap anahtarı merak ediyor.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 15:04 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 11:50
KPSS KİTAPÇIK: osym.gov.tr KPSS Alan Bilgisi A-B-C-D soru kitapçığı ve cevap anahtarı İNDİR! 2024 KPSS Alan Bilgisi sınavı soruları ve cevapları full PDF!

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriliyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olan sorular ve cevaplar, adaylar için sınav sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu kapsamda soru ve cevap anahtarı merak konusu oluyor.

1. Oturum: Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu yarın saat 10.15'te başlayacak. Bu oturumda adaylar, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarındaki soruları yanıtlayacaklar. Adaylara, her oturumda olduğu gibi 150 dakika süre verilecek.

2. Oturum: Hukuk, İktisat ve Maliye

Aynı gün saat 14.45'te başlayacak olan 2. oturumda ise adaylar, hukuk, iktisat ve maliye alanlarındaki soruları yanıtlayacaklar. Bu oturum için de adaylara 150 dakika süre tanınacak. Her iki oturumda da adaylara çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak ve her test için 50'şer dakika süre verilecek.

3. Oturum: İşletme, Muhasebe ve İstatistik

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu ise 21 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Bu oturumda adaylar, işletme, muhasebe ve istatistik alanlarındaki soruları yanıtlayacaklar. Diğer oturumlardan farklı olarak, bu oturum 160 dakika sürecek. Engelli adaylar için ise 30 dakika ek süre tanınacak.

Sınav günlerinde kimlik kartını kaybeden veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak. Bu sayede adaylar, sınav günü kimlik kartlarını yenileyerek sınava katılabilecekler.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenebilecekler.

SINAV SÜRELERİ VE SORU SAYILARI

KPSS Alan Bilgisi sınavlarında her test için adaylara çoktan seçmeli 40 soru sorulacak. İstatistik testi için 60 dakika, diğer testler için ise 50'şer dakika süre verilecek.

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