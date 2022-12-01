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    • Eğitim
    • 01.12.2022 23:37
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    • 01.12.2022 23:37
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    KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu! | 2022 ÖSYM KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA

    KPSS DHBT sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 27 Kasım'da ÖSYM tarafından yapılan 2022 KPSS DHBT sınavının tamamlanmasıyla birlikte, sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi internet üzerinden sorgulamaya başladı.

    takvim.com.tr
    2022 ÖSYM KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA

    KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 27 Kasım'da yapılan sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında KPSS DHBT sonuç tarihi belli oldu.

    KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    27 Aralık tarihinde yapılan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre; KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

    SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

    27 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavının (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10'u) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

        Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 27 Kasım 2022 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 07 Aralık 2022 tarihi saat 23.59'da sonlanacaktır.

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