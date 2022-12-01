KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu! | 2022 ÖSYM KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 27 Kasım'da yapılan sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında KPSS DHBT sonuç tarihi belli oldu.