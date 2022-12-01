KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu! | 2022 ÖSYM KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 27 Kasım'da yapılan sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında KPSS DHBT sonuç tarihi belli oldu.
KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
27 Aralık tarihinde yapılan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre; KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
27 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavının (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10'u) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.