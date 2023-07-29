KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı? KPSS 2023 Alan sınavı ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! 1. 2. oturum: Kamu Yönetimi, İktisat...

ÖSYM 2023 sınav takvimine göre KPSS sınavları Temmuz ve Ağustos aylarında uygulanacak. Buna göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz'da uygulandı. Gözler Alan Bilgisi sınavlarında. -KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün 29 Temmuz'da KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün 30 Temmuz'da yapılacak. Peki öğrenci yorumları ne zaman yayınlanacak?

KPSS ALAN BİLGİSİ ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? KPSS Alan Bilgisi sınavları tamamlandıktan sonra aday yorumlarına haberimizde yer verilecektir. KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte KPSS ÖABT tarihi belli oldu. Buna göre; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.