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KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı? KPSS 2023 Alan sınavı ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! 1. 2. oturum: Kamu Yönetimi, İktisat...

KPSS Alan sınavı 29-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak. ÖSYM sınavlarına katılan adaylar sonrasında sosyal medyadan diğer adayların sınav hakkındaki yorumlarını inceliyor. Bu noktada ''KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı?'' soruları sıkça gündeme geliyor. İşte KPSS 2023 Alan sınavı ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! 1. 2. oturum: Kamu Yönetimi, İktisat...

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 01:43
KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı? KPSS 2023 Alan sınavı ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! 1. 2. oturum: Kamu Yönetimi, İktisat...

ÖSYM 2023 sınav takvimine göre KPSS sınavları Temmuz ve Ağustos aylarında uygulanacak. Buna göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz'da uygulandı. Gözler Alan Bilgisi sınavlarında. -KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün 29 Temmuz'da KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün 30 Temmuz'da yapılacak. Peki öğrenci yorumları ne zaman yayınlanacak?

KPSS ALAN BİLGİSİ ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

KPSS Alan Bilgisi sınavları tamamlandıktan sonra aday yorumlarına haberimizde yer verilecektir.

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte KPSS ÖABT tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS ÖABT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

"6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

KPSS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir yapılmaktadır.

KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları önümüzdeki 2024 yılında yapılacaktır. Bu sebeple 2023 yılında lise ve iki yıllık üniversite mezunlarına yönelik sınav düzenlenmeyecek.

ÖSYM henüz 2024 yılı sınav uygulama takvimini açıklamadı. Sınav tarihlerinin Aralık ayına kadar açıklanması bekleniyor.


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