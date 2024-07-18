KPSS Alan Bilgisi 55, 60,65,70,75,80 puan ile nereye girebilirim? 2024 ÖSYM KPSS taban- tavan puanları, puan türü, atanma olasılığı...

KPSS puanları, adayların devlet kurumlarına atanma yolunda kritik bir kilometre taşıdır. Ancak her yıl değişen puan türleri ve atama kontenjanları, adayların hangi puanla nereye girebileceği konusunda kafalarını karıştırıyor.
KPSS puanları, adayların devlet kurumlarına atanma yolunda kritik bir kilometre taşıdır. Ancak her yıl değişen puan türleri ve atama kontenjanları, adayların hangi puanla nereye girebileceği konusunda kafalarını karıştırıyor.
KPSS PUANLARIYLA NEREYE GİDİLİR?
ÖSYM tarafından henüz 2024 KPSS puan eşleştirme ve atama kontenjanları açıklanmadı. Bu nedenle, hangi puanla hangi alana atanacağınız konusunda kesin bir bilgi vermek mümkün değil. Konuyla ilgili detaylar geldiğinde haberimizde yer alacak.
KPSS'DEN 50-55 PUAN ALIRSAM NEREYE GİDEBİLİRİM?
KPSS'den 50 veya 55 puan alan adaylar, belediyelerin memur alım kontenjanına katılabilir. Ayrıca Jandarma sivil memur alımında da KPSS 55 şartı bulunuyor,
🔶 KPSS puan sınırı olmayan bir bölümde üniveristelerin sağlık ile normal memur alımları,
🔶 Öğretmanevleri, polisevleri, kamu misafirhaneler de 50-55 puan bandında memur alımı yapıyor,
🔶 Sözleşmeli öğretmenlerin ise KPSS'den 60 ve üzeri puan alması gerekir.
KPSS PUAN ARALIKLARI VE ATAMA İHTİMALLERİ
KPSS 50-55 Puan: Bu puan aralığında atanma ihtimali oldukça düşüktür. Genellikle çok sayıda kontenjan açılan ve yüksek talep görmeyen pozisyonlar için tercih edilebilir.
KPSS 55-60 Puan: Bu puanla da atanma şansı sınırlıdır, ancak bazı kırsal bölgelerde veya düşük talep gören kadrolar için fırsatlar olabilir.
KPSS 60-65 Puan: Atanma ihtimali artmaya başlar, özellikle bazı teknik ve spesifik alanlarda bu puanla atanmak mümkün olabilir.
KPSS 65-70 Puan: Orta dereceli pozisyonlar için iyi bir puandır ve atanma şansı yüksektir.
KPSS 70-75 Puan: Atanma ihtimali oldukça yüksektir ve birçok devlet kurumunda iş bulma şansı artar.
KPSS 75-80 Puan: Yüksek atanma şansı sunar ve genellikle büyük şehirlerde ve popüler kurumlarda pozisyonlar için yeterli olabilir.
KPSS 80-85 Puan: Çok yüksek bir puan olup, en çok talep gören ve prestijli kurumlara atanma şansı sunar.