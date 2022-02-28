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    • Eğitim
    • 28.02.2022 08:01
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    • 28.02.2022 08:18
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    KPSS 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 ÖSYM takvimi: KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri…

    Binlerce kişi gündemde yoğun bir şekile KPSS 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılanlar kamuda kariyer hedefleyen ve iş bulmaya çalışan kişilerden oluşuyor. 2022 ÖSYM takvimine göre sınavların tarihleri belirlenirken KPSS için araştırmalar da hız kazandı. Peki KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri nedir? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavları ne zaman gerçekleşecek? İşte merak edilen tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    KPSS 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    KPSS 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 ÖSYM takvimi: KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Kamu Personeli Seçme Sınavı için heyecanlı geri sayım sürerken 2022 yılı başvuru ve sınav tarihleri merak konusu oldu. KPSS işlemleriyle ilgili bilgileri haberimizde derledik.

    KPSS 2022 NE ZAMAN?

    KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak.

    2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 31 Temmuz, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 6 Ağustos,

    2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 7 Ağustos

    2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek.

    KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

    KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.

    EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

        KPSS NEDİR?

        KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından hazırlanan ve her sene kamu kurum ve kuruluşlarına personel almak için yapılan bir sınav olarak öne çıkıyor. Adayların mezun olduğu bölüm ile beraber alınacak kadroları bağlı olarak farklı türler üzerinden alınan bir sınavdır. Bu bağlamda yapılacak olan sınav ile beraber kadrolar A ve B grubu olarak ikiye ayrılmak suretiyle gerçekleştirilir.

        Eğitim ve mesleğe bağlı olarak devlet bünyesinde memur alabilmek için KPSS sınavı gerçekleştirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına bu sayede nitelikli eleman alımı sağlanır. Bir yıl içerisinde milyonlarca insan Kamu Personel Seçme sınavına giriş yapar. Bazen KPSS sınavları 2 yılda bir gerçekleşirken bazıları ise her sene yapılır. Bu durum ortaöğretim ve ön lisans ile lisans mezunu olunmasına bağlı değişkenlik gösterir.
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        Haberler Eğitim KPSS 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 ÖSYM takvimi: KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri…
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