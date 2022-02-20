KPSS 2022 ne zaman, hangi tarihte? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022 ÖSYM takvimi…

KPSS NEDİR?

KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından hazırlanan ve her sene kamu kurum ve kuruluşlarına personel almak için yapılan bir sınav olarak öne çıkıyor. Adayların mezun olduğu bölüm ile beraber alınacak kadroları bağlı olarak farklı türler üzerinden alınan bir sınavdır. Bu bağlamda yapılacak olan sınav ile beraber kadrolar A ve B grubu olarak ikiye ayrılmak suretiyle gerçekleştirilir.

Eğitim ve mesleğe bağlı olarak devlet bünyesinde memur alabilmek için KPSS sınavı gerçekleştirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına bu sayede nitelikli eleman alımı sağlanır. Bir yıl içerisinde milyonlarca insan Kamu Personel Seçme sınavına giriş yapar. Bazen KPSS sınavları 2 yılda bir gerçekleşirken bazıları ise her sene yapılır. Bu durum ortaöğretim ve ön lisans ile lisans mezunu olunmasına bağlı değişkenlik gösterir.