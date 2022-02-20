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    • Eğitim
    • 20.02.2022 15:00
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    • 20.02.2022 15:00
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    KPSS 2022 ne zaman, hangi tarihte? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022 ÖSYM takvimi…

    Gündemde binlerce kişi KPSS 2022 ne zaman, hangi tarihte sorusuna yanıt arıyor. 2022 yılının ilk ayları yaşanırken ÖSYM sınav ve başvuru takvimi de en merak edilenler arasında yer alıyor. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyenlerin katılmak zorunda olduğu Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili bilgileri öğrenmek isteyenler araştırmalrını yoğunlaştırıyor. Peki KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu mu? Her yıl ÖSYM tarafından mezun olunan eğitim duruma göre düzenlenen KPSS ile ilgili tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    KPSS 2022 ne zaman, hangi tarihte?

    2022 ÖSYM takvimini merak edenler KPSS 2022 ne zaman, hangi tarihte? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu mu? sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapar oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başarılı not alanlar devlet kurum ve kuruluşlarında çalışma şansını elde ediyor ve kariyerini bu şekilde ilerletebiliyor. İşte 2022 KPSS tarihleri...

    KPSS 2022 NE ZAMAN?

    KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak.

    2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 31 Temmuz, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 6 Ağustos,

    2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 7 Ağustos

    2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek.

    KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

    KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.

    EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

        KPSS NEDİR?

        KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından hazırlanan ve her sene kamu kurum ve kuruluşlarına personel almak için yapılan bir sınav olarak öne çıkıyor. Adayların mezun olduğu bölüm ile beraber alınacak kadroları bağlı olarak farklı türler üzerinden alınan bir sınavdır. Bu bağlamda yapılacak olan sınav ile beraber kadrolar A ve B grubu olarak ikiye ayrılmak suretiyle gerçekleştirilir.

        Eğitim ve mesleğe bağlı olarak devlet bünyesinde memur alabilmek için KPSS sınavı gerçekleştirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına bu sayede nitelikli eleman alımı sağlanır. Bir yıl içerisinde milyonlarca insan Kamu Personel Seçme sınavına giriş yapar. Bazen KPSS sınavları 2 yılda bir gerçekleşirken bazıları ise her sene yapılır. Bu durum ortaöğretim ve ön lisans ile lisans mezunu olunmasına bağlı değişkenlik gösterir.
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