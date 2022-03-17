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    • Eğitim
    • 17.03.2022 23:24
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    • 17.03.2022 23:30
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    📣Kocaeli'de okullar tatil mi 2022 son dakika? Kocaeli, Sinop, Giresun'da yarın okul var mı? 18 Mart Cuma Valilik açıklamaları

    Son dakika haberine göre Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları yapılıyor. Peki Kocaeli'de okullar tatil mi 2022 son dakika? Kocaeli, Sinop, Giresun'da yarın okul var mı? 18 Mart Cuma Valilik açıklamaları

    Kocaeli’de okullar tatil mi 2022 son dakika?

    18 Mart Cuma Valilik açıklamaları yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Mart Cuma günü için başta İstanbul olmak üzere bir çok il için kar alarmı verdi. Hal böyle olunca Valilikler tedbir amacıyla eğitime ara verme kararı aldı. Son dakika haberine göre 10'dan fazla ilde yarın okullar tatil edildi. Peki Kocaeli'de okullar tatil mi 2022 son dakika? Kocaeli, Sinop, Giresun'da yarın okul var mı? İşte son dakika kar tatili duyuruları...

    KOCAELİ'NDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    18 Mart kar tatili olan iller:

    SİNOP

    Sinop'un dört ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

    Ayancık, Türkeli, Erfelek ve Dikmen kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, bölgede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

    Bu ilçelerde taşımalı eğitim yapan okulların kar ve buzlanma nedeniyle 18 Mart Cuma günü tatil edildikleri duyuruldu.

    RİZE

    Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda kentte devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 18 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    Vali Kemal Çeber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım atmacalarım, tüm hafta tatil olsun diyen atmacalarımın duaları kabul oldu. Çünkü benim atmacalarım çok temiz kalplidir. O temiz kalplerinizden vatana, millete, devlete, şehitlerimize, Rize'mize ve bana bol dua bekleyerek yarın da tatil diyor, ben ve müdürler de sizi seviyoruz." ifadesini kullandı.

    Kentte kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününden bu yana eğitim yapılamamıştı.

    ÇANAKKALE

    18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de okullar 1 gün tatil edildi. Çanakkale'de ilk ve orta dereceli okullar ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

    ÇOMÜ internet sitesinden yapılan duyuruda, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları esnasında Şehrimizde oluşacak yoğunluk nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü Üniversitemizde yüz yüze eğitim öğretime 1 günlük ara verilmiş olup yapılabilen derslerin online yapılması, bu tarihte yapılamayan derslerin telafilerinin 19-20 Mart 2022 tarihlerinde yapılması, Üniversitemizde görev yapan personelin (güvenlik görevlileri, sağlık personeli ve idari birim yöneticileri hariç) aynı gün idari izinli sayılması kararı alınmıştır" denildi.

    TRABZON

    Trabzon'da kar yağışı nedeniyle 18 Mart Cuma günü il genelindeki tüm okullar tatil edildi.

    Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

        SAMSUN

        Samsun'da il genelinde yarın kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu ifade edildi.

        Açıklamada, 18 Mart Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve malul gazi personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        ORDU

        Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Kumru ve Perşembe ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 18 Mart cuma günü tatil edildiği belirtildi.

        Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        KOCAELİ

        Kocaeli Valiliği, beklenen kar yağışı sebebiyle 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre; ilimiz Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizin özellikle yüksek kesimlerinde yerel olarak kar yağışının etkili olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 18 Mart 2022 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

        NEVŞEHİR

        Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte öğle vakti başlayan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşması muhtemel buzlanma riski nedeniyle yarın eğitime ara verildiği belirtilerek "İlimizde etkili olan kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 18 Mart Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        İSTANBUL

        Meteoroloji'nin yaptığı uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışına ilişkin tedbirler alındı.

        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da beklenen kar için alınan tedbirleri duyurdu. Ali Yerlikaya 21 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini açıkladı.

        Vali Yerlikaya Twitter üzerinden yapıtğı paylaşımda "Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık. 20.30'daki son meteorolojik verilere göre İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler" ifadelerine yer verirken tedbirleri tek tek sıraladı.

        İşte o tedbirler:
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        Haberler Eğitim 📣Kocaeli'de okullar tatil mi 2022 son dakika? Kocaeli, Sinop, Giresun'da yarın okul var mı? 18 Mart Cuma Valilik açıklamaları
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