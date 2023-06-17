Kireç taşı formülü, sönmüş kireç, sönmemiş kireç sorusu nedir? YKS sönmüş kireç formülü sorusu

YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşti. Sınav öncesinde ve sonrasında adayların aklında birçok soru belirdi. Bu sorulardan birisi de YKS sönmüş kireç formülü, kireç taşı formülü, sönmüş kireç, sönmemiş kireç sorusu nedir sorusunun yanıtı oldu. Öğrenciler bu konuda merak içerisine girdi ve cevabı aramaya başladı. İşte detaylar!
YKS SÖNMÜŞ KİREÇ FORMÜLÜ, KİREÇ TAŞI FORMÜLÜ, SÖNMÜŞ KİREÇ, SÖNMEMİŞ KİREÇ SORUSU NEDİR?
Kalsiyum oksit ya da sönmemiş kireç geniş bir kullanım alanı bulunan bir çeşit kimyasal bileşiktir. Beyaz renkli, aşındırıcı ve alkalik bir katıdır. Sanayide kireç taşlarını yüksek sıcaklıklarda eriterek karbondioksidin uzaklaştırılmasıyla elde edilir.
Sönmemiş Kireç (Kalsiyum Oksit), aşağıdaki endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır: Demir & Çelik Sanayii, Baca Gaza Arıtımı, İnşaat Sektörü, Su Arıtımı, Kimyasal İşlemler, Maden Sektörü, Kağıt, Kağıt Hamuru ve PCC, Atık Su ve Arıtma Çamurları Islahı ve Cam Üretimi.
SÖNMÜŞ KİREÇ FORMÜLÜ NEDİR?
Ca(OH)₂