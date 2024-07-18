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Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi: Geleceğinizi şekillendirin

2009 yılında Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından kurulan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) modern eğitim ve gelişim olanakları sunuyor.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 10:36 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 10:36
Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi: Geleceğinizi şekillendirin

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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ), 2009 yılında Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından kurulmuştur.

Kuruluşundan bu yana, öğrencilere kaliteli ve çağdaş eğitim sunma misyonuyla hareket etmektedir. Üniversite, 8 fakülte, 3 enstitü, 1 meslek yüksekokulu ve çeşitli uygulama ve araştırma merkezlerinden oluşmaktadır.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ)Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ)

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Öğrenci Alınacak Bölümler

Yeni akademik yılda, farklı alanlardaki lisans ve ön lisans programlarında eğitim ve öğretim faaliyetleri sürdürülecektir. Bilgisayar Programcılığı, Ağız Diş Sağlığı ve Anestezi bölümleri ilk kez bu yıl öğrenci alımı yapacaktır.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ:

https://mf.nny.edu.tr/
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği:

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ:

https://iibf.nny.edu.tr/
  • İşletme:
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi:

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ: https://gsf.nny.edu.tr/
  • Mimarlık:
  • İç Mimarlık ve Tasarım:

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ:

https://sbf.nny.edu.tr/
  • Hemşirelik:
  • Beslenme ve Diyetetik:
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon:

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ:

https://fef.nny.edu.tr/
  • Psikoloji:

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ: https://dhfakulte.nny.edu.tr/

HUKUK FAKÜLTESİ: https://hf.nny.edu.tr/

MESLEK YÜKSEKOKULU: https://myo.nny.edu.tr/
  • Fizyoterapi:
  • Ağız ve Diş Sağlığı:
  • Bilgisayar Programcılığı:
  • Anestezi:

  • Bölüm broşürleri için tıklayınız: https://adayogrenciler.nny.edu.tr/tanitim-brosur.php

  • YKS Kontenjanlar -Burslar -İndirimler için sayfamızı ziyaret etmek için tıklayınız https://adayogrenciler.nny.edu.tr/2024ykskontenjanlar-fiyatli.php

ÖĞRENCİ MERKEZLİ KAMPÜS YAŞAMI

NNYÜ, şehrin gürültüsünden uzak, modern kampüsünde öğrencilere kapsamlı imkanlar sunmaktadır:

  • Fakülte Binaları
  • Kampüs içinde Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları
  • Öğrenci Merkezi
  • Öğretim Üyesi Lojmanları
  • Kütüphane
  • Spor Salonu ve Açık Spor Kompleksi
  • Kültür Merkezi
  • Araştırma Merkezleri
  • Sürekli Eğitim Merkezi
  • Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi

DİNAMİK VE NİTELİKLİ AKADEMİK KADRO

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, alanında uzman, teorik ve pratik bilgiye sahip, teknolojiyi etkin kullanan genç ve dinamik akademik kadrosuyla dikkat çekmektedir. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri, güncel bilgi ve becerilerle donanmış akademik kadro tarafından yürütülmektedir.

MODERN VE DONANIMLI EĞİTİM ALANLARI

Üniversitemizin eğitim alanları, modern laboratuvarlar ve eğitim araç-gereçleri ile donatılmıştır. Öğrenciler, uygulamalı ders işleme imkanına sahip olup, laboratuvarlarda bilimsel çalışmalar yapabilmekte ve sektörel hizmetler sunarak katkıda bulunmaktadır.


ÖĞRENCİ PROJELERİ VE ULUSLARARASI FIRSATLAR

TÜBİTAK tarafından desteklenen öğrenci projeleri açısından NNYÜ, Türkiye'deki üniversiteler arasında üst sıralarda yer almaktadır. ERASMUS programı sayesinde öğrencilerimize yüksek oranda Avrupa Birliği ülkelerinde okuma ve staj yapma fırsatı sunulmaktadır. Ayrıca, başarılı öğrenciler çift anadal imkânından yararlanabilmekte ve kesintisiz, karşılıksız burs olanakları ile öğrencilerin başarıları ödüllendirilmektedir.

KAYSERİ: TARİH VE KÜLTÜR ŞEHRİ

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Kayseri, bilim, kültür, sanat, spor, sanayi, ticaret, turizm ve üniversite şehri olarak öne çıkmaktadır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, bu zengin kültürel mirasa sahip şehirde öğrencilerini geleceğe hazırlamaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi hakkında daha fazla bilgi almak, tercih danışmanlığı ve başvuru yapmak için https://adayogrenciler.nny.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, üniversitenin web sitesine http://www.nny.edu.tradresinden ulaşabilirsiniz.

İletişim

Adres: Ertuğrul Gazi Mah. Nuh Naci Yazgan Yerleşkesi Küme Evler Kocasinan/KAYSERİ

Telefon: 0 (352) 324 00 00 (pbx)

Whatsapp:0 (534) 030 2740:

"https://api.whatsapp.com/send/?phone=5340302740&amp;text=Merhaba%2C+bilgi+almak+istiyorum.&amp;type=phone_number&amp;app_absent=0"

Facebook: https://www.facebook.com/nnyedu

Twitter: https://x.com/nnyunv

Instagram: https://www.instagram.com/nuhnaciyazganuniversitesi/

Youtube: https://www.instagram.com/nuhnaciyazganuniversitesi/

LinkedIn: https://www.instagram.com/nuhnaciyazganuniversitesi/

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