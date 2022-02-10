Kayseri, Nevşehir, Şanlıurfa, Adıyaman, Eskişehir, Denizli, Konya yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Cuma kar tatili olan iller! Valilik açıklamaları son dakika

Yoğun kar yaşını nedeniyle günlerdir bir çok ilde yüz yüze eğitim yapılamıyor. Meteoroloji'den yapılan uyarılar sonrası Valiliklerden peş peşe 'kar tatili' açıklamaları geliyor. Haftanın son günü olan Cuma günü de yüz yüze eğitim hakkında araştırmalar yapılıyor. Gaziantep, Kayseri, Nevşehir, Şanlıurfa, Artvin, Adıyaman, Sivas, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Aksaray, Konya ve daha bir çok ilde milyonlarca kişi Valilik açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki yarın okullar tatil mi? 11 Şubat 2022 Cuma kar tatili olan iller hangileri? İşte sıcak gelişmeler...
11 ŞUBAT CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
11 Şubat'ta kar tatili ile ilgili henüz herhangi bir il Valiliğinden açıklama gelmedi. Kar tatili açıklamaları geldiğinde haberimizde yer verilecektir. En güncel haberler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.
10 ŞUBAT PERŞEMBE KAR TATİLİ OLAN İLLER
KARAMAN
Karaman'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı yerleşim yerlerindeki okullar 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi.
Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.
KONYA
Konya'nın 24 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle Akşehir, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Ilgın, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği kaydedildi.
Öte yandan, merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinin ilçe merkezleri dışında kalan kırsal mahallelerinde ve taşımalı eğitim kapsamında öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındığı bildirildi.
NİĞDE
NİĞDE'de yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Niğde'de il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için yarın eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Niğde il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında Niğde il merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalar ile ilçelerimizdeki ilkokullar, ortaokullar ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 10-02-2022 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaklardır."