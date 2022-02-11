Kayseri, Nevşehir, Şanlıurfa, Adıyaman, Eskişehir, Denizli, Konya bugün okullar tatil mi? 11 Şubat Cuma kar tatili olan iller! Valilik açıklamaları son dakika

Gaziantep, Kayseri, Nevşehir, Şanlıurfa, Artvin, Adıyaman, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Sivas ve diğer illerde ikamet eden öğrenciler, veliler ve öğretmenler okulların son durumunu merak ediyor. Kar yağışı bir çok ilde etkisini sürdürüyor. 10 Şubat Çarşamba günü bir çok ilde okullar tatil edilmişti. Bu kez gözler haftanın son gününe 11 Şubat Cuma gününe çevrildi. Peki bugün okullar tatil mi? 11 Şubat 2022 Cuma kar tatili olan iller hangileri? İşte son dakika Valilik açıklamaları...
11 ŞUBAT CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
KAYSERİ
Kayseri'nin 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Yahyalı ve Hacılar ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.
İncesu ilçesinde de taşımalı öğrenciler için eğitim öğretime ara verildi.
KONYA
Konya'da etkili olan kar, don ve buzlanma nedeniyle 15 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.
Hıfzıssıhha kurulları kararınca Emirgazi, Güneysınır, Karapınar, Derbent, Yunak, Derebucak, Hüyük, Taşkent, Doğanhisar, Bozkır, Sarayönü, Ereğli, Hadim, Halkapınar ve Beyşehir ilçelerinde yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 11 Şubat Cuma günü yüz yüze eğitime ara verildi.
Bu ilçelerde okulların uzaktan eğitim yapacağı bildirildi.
NİĞDE
Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Cuma günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Ayrıca, kamu kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellere de 1 gün idari izin verildi.
AĞRI
Ağrı merkez, Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Ağrı merkez, Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçeleri ile bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime 11 Şubat'ta ara verildiği bildirildi.
Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün süreyle izinli sayılacağı ifade edildi.
IĞDIR
Iğdır'da kar nedeniyle bazı okullarda yarın eğitim yapılmayacak. Iğdır'ın Tuzluca ilçesi ile yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı okullarda eğitime ara verildi. Yapılan açıklamada; kar yağışı ve buzlanma sebebi ile eğitim öğretime 1 gün ara verecek okullar; Abbasgöl İlkokulu, Abbasgöl Ortaokulu, Doğanyurt ilk/Ortaokulu, Gülahmet ilkokulu, Kızılkelefe İlkokulu olarak açıklandı. Taşımalı eğitime 1 gün ara verilecek okullar ise Göktaş konutları,Pirli , Sürmeli, Aşağı ve Yukarı Cıyrıklı, Yeniköy, Helimcan ve Halkışlak köylerindeki taşımalar hariç Tuzluca ilçesindeki tüm taşımalar olarak açıklandı.