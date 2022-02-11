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    • Eğitim
    • 11.02.2022 08:23
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    • 11.02.2022 08:27
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    Kayseri, Nevşehir, Şanlıurfa, Adıyaman, Eskişehir, Denizli, Konya bugün okullar tatil mi? 11 Şubat Cuma kar tatili olan iller! Valilik açıklamaları son dakika

    Yoğun kar yaşını nedeniyle günlerdir bir çok ilde yüz yüze eğitim yapılamıyor. Meteoroloji'den yapılan uyarılar sonrası Valiliklerden peş peşe 'kar tatili' açıklamaları geliyor. Haftanın son günü olan Cuma günü de yüz yüze eğitim hakkında araştırmalar yapılıyor. Gaziantep, Kayseri, Nevşehir, Şanlıurfa, Artvin, Adıyaman, Sivas, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Aksaray, Konya ve daha bir çok ilde milyonlarca kişi Valilik açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki bugün okullar tatil mi? 11 Şubat 2022 Cuma kar tatili olan iller hangileri? İşte sıcak gelişmeler...

    Kayseri, Nevşehir, Şanlıurfa, Adıyaman, Eskişehir, Denizli, Konya bugün okullar tatil mi?

    Gaziantep, Kayseri, Nevşehir, Şanlıurfa, Artvin, Adıyaman, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Sivas ve diğer illerde ikamet eden öğrenciler, veliler ve öğretmenler okulların son durumunu merak ediyor. Kar yağışı bir çok ilde etkisini sürdürüyor. 10 Şubat Çarşamba günü bir çok ilde okullar tatil edilmişti. Bu kez gözler haftanın son gününe 11 Şubat Cuma gününe çevrildi. Peki bugün okullar tatil mi? 11 Şubat 2022 Cuma kar tatili olan iller hangileri? İşte son dakika Valilik açıklamaları...

    11 ŞUBAT CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

    KAYSERİ

    Kayseri'nin 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

    İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Yahyalı ve Hacılar ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.

    İncesu ilçesinde de taşımalı öğrenciler için eğitim öğretime ara verildi.

    KONYA

    Konya'da etkili olan kar, don ve buzlanma nedeniyle 15 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

    Hıfzıssıhha kurulları kararınca Emirgazi, Güneysınır, Karapınar, Derbent, Yunak, Derebucak, Hüyük, Taşkent, Doğanhisar, Bozkır, Sarayönü, Ereğli, Hadim, Halkapınar ve Beyşehir ilçelerinde yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 11 Şubat Cuma günü yüz yüze eğitime ara verildi.

    Bu ilçelerde okulların uzaktan eğitim yapacağı bildirildi.

    NİĞDE

    Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Cuma günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Ayrıca, kamu kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellere de 1 gün idari izin verildi.

    AĞRI

    Ağrı merkez, Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Ağrı merkez, Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçeleri ile bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime 11 Şubat'ta ara verildiği bildirildi.

    Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün süreyle izinli sayılacağı ifade edildi.

    IĞDIR

    Iğdır'da kar nedeniyle bazı okullarda yarın eğitim yapılmayacak. Iğdır'ın Tuzluca ilçesi ile yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı okullarda eğitime ara verildi. Yapılan açıklamada; kar yağışı ve buzlanma sebebi ile eğitim öğretime 1 gün ara verecek okullar; Abbasgöl İlkokulu, Abbasgöl Ortaokulu, Doğanyurt ilk/Ortaokulu, Gülahmet ilkokulu, Kızılkelefe İlkokulu olarak açıklandı. Taşımalı eğitime 1 gün ara verilecek okullar ise Göktaş konutları,Pirli , Sürmeli, Aşağı ve Yukarı Cıyrıklı, Yeniköy, Helimcan ve Halkışlak köylerindeki taşımalar hariç Tuzluca ilçesindeki tüm taşımalar olarak açıklandı.

        ERZİNCAN

        Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçedeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

        Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

        Makas, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Cuma günü Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu çalışanlarımızın idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

        AKSARAY

        Aksaray'da buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı taşımalı eğitim kapsamındaki bütün okullarda eğitime 11 Şubat günü ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, engelli ve hamile olup merkez ve ilçe köylerinden merkez veya ilçeye gelen kamu kurumlarındaki personellerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

        KARAMAN

        Karaman'da don ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, don ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu belirtildi. Bu nedenle merkez ve merkeze bağlı okullarda 11 Şubat Cuma eğitime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, Halk Eğitim Merkezi ile rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        HAKKARİ

        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Yüksekova ilçesinde yarın taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valiliğimiz kararıyla Hakkari merkez ve Yüksekova ilçemizde 11 Şubat 2022 Cuma günü TAŞIMALI eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

        VAN

        Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 11 Şubat Cuma ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli tüm eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle tatil edildiği bildirildi.

        Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
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        Haberler Eğitim Kayseri, Nevşehir, Şanlıurfa, Adıyaman, Eskişehir, Denizli, Konya bugün okullar tatil mi? 11 Şubat Cuma kar tatili olan iller! Valilik açıklamaları son dakika
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