Kayseri, Aksaray, Adana'da YARIN okullar tatil mi? 21 Şubat 2023 tatil olan iller belli oldu! Son dakika Valilik, MEB açıklamaları!

Sadece Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitimi başlatacağız. Sağlam raporu almadan kesinlikle öğrenci ve öğretmenlerimizi okullara sokmayacağız. Eğitim başlayacak illerde de eğer sağlam raporu henüz alınmadıysa o okullarda eğitime başlamayacağız" dedi.

AFET BÖLGESİNDEKİ 10 İL 3 KATEGORİYE AYRILDI

Özer, depremden etkilenen 10 ili 3 kategoriye ayırdıklarını ifade ederek, "Bu bağlamda 10 ilimizi kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tuttuk. 10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibariyle eğitim öğretime başlıyoruz.