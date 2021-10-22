Kasım ara tatili ne zaman 2021? MEB ara tatil, sömestr hangi tarihte? Okul sınavları iptal mi edilecek, ertelenecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Peki yeni dönem tatilleri hangi tarihlerde? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi gündemde yoğun ilgi görüyor ve sıklıkla araştırılıyor. Birinci dönem sınavların uygulanıp uygulanmayacağı da araştırma konusu oldu. İşte konuya dair tüm bilgiler ve MEB tarafından yapılan önemli açıklamalar...
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2021?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılında iki ara tatil, bir yarıyıl tatili ve yaz tatili uygulayacak. Öğrenciler, ilk ara tatillerini Kasım ayında yapacak. İşte tatil tarihleri;
Birinci ara tatil 15-19 Kasım 2021
Sömestr Tatili 24 Ocak-4 Şubat 2022
İkinci ara tatil 11-15 Nisan 2022
17 Haziran 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonu.
OKUL SINAVLARI İPTAL Mİ EDİLECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül'de birinci döneme başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime tam zamanlı geçilmesinin ardından ölçme ve değerlendirme ile ilgili alınan kararlar öğrenciler ile paylaşıldı.