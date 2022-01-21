Karneleri nereden göreceğiz? E-Okul giriş yap: 21 Ocak 2022 e-okul - e-karne notları! Lise, ilkokul ve ortaokul e- karne ekranı!

Yarı yıl tatili için geri sayım sona eriyor. İlk dönemin sonuna gelinmesi ile birlikte öğrenciler ile velileri e Okul veli bilgilendirme sistemini aramaya başladı. E-Okul sisteminde dönem notları görüntülenir. e-Okul sistemine giriş https://eokulyd.meb.gov.tr/ üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sayfada iki giriş ekranı yer alıyor. Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmesi için bu iki panelden "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlıklı alana gerekli bilgileri girmeleri gerekiyor. Peki, karneler nereden görüntülenir? 21 Ocak 2022 e-okul- e-karne notlarını nasıl öğrenirim? İşte detaylar!
E-OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.
Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.
Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.