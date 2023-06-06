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    • Eğitim
    • 06.06.2023 12:48
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    • 06.06.2023 12:50
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    KARNELER NE ZAMAN, HANGİ GÜN DAĞITILACAK? Karne sorgulama ekranı e-okul! MEB e-okul kapandı mı? VBS sistemi son durum!

    Karnelerin dağıtılmasına az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci 3 aylık yaz tatilini bekliyor. Karneler Cuma günü öğrencilere teslim edilecek. Karneler dağıtılmadan önce karne sorgulama işlemleri yapmak isteyenler araştırmalara koyuldu. Peki karneler ne zaman hangi gün dağıtılacak? MEB e-okul kapandı mı? İşte Karne sorgulama ekranı e-okul! VBS sistemi son durum!

    KARNELER NE ZAMAN, HANGİ GÜN ALINACAK?

    Karneler ne zaman hangi gün dağıtılacak? MEB e-okul kapandı mı? şeklindeki sorular gündemde yer alıyor. Öğrencilerin devamsızlık durumu, sınav sonuçları ve karne notlarının bakılabildiği MEB E-Okul sistemi her yıl bu dönemlerde yoğun ilgi görüyor. İşte son durum

    KARNELER NE ZAMAN, HANGİ GÜN DAĞITILACAK?

    Karneler 16 Haziran 2022 Cuma günü dağıtılacak. Cuma günü itibariyle öğrenciler için 3 aylık yaz tatili başlayacak. Okullarda 2023-24 eğitim öğretim dönemi ise 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

    E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

    Karne gününe kadar E-Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

    E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

    E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

    e-Okul üzerinden öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor. Sınav tarihleri, haftalık ders programı, devamsızlık gibi bilgilere de ulaşılabiliyor.

    E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

    Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

        KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

        İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.
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        Fırsatçılar yine sahnede!
        Haberler Eğitim KARNELER NE ZAMAN, HANGİ GÜN DAĞITILACAK? Karne sorgulama ekranı e-okul! MEB e-okul kapandı mı? VBS sistemi son durum!
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