Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak? 2023 Karneler saat kaçta dağıtılacak? MEB takvimine göre okulların kapanış tarihi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okulların kapanış tarihi belli oldu. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için büyük gün yaklaşıyor. Bu sene yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alıp yaz tatiline girecek. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yaz tatilinden sonra 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Peki 2023 okullar ne zaman kapanacak? Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak? 2023 Karneler saat kaçta dağıtılacak?
KARNELER BASILDI MI, NE ZAMAN BASILACAK?
2022-2023 yılı ikinci dönemi 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Öğrenciler Cuma günü karnelerine kavuşacak.
Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılmaktadır. Öğrenciler de karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilirler. En doğru bilgi için okulunuzdan bilgi alabilirsiniz.
KARNELER BASILDI MI, NE ZAMAN BASILACAK?
Karne basım süreci, son hafta tamamlanmakta olup sistem kapatılmaktadır. Karne basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.