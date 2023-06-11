Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak? 2023 Karneler saat kaçta dağıtılacak? MEB takvimine göre okulların kapanış tarihi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okulların kapanış tarihi belli oldu. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için büyük gün yaklaşıyor. Bu sene yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alıp yaz tatiline girecek. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yaz tatilinden sonra 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Peki 2023 okullar ne zaman kapanacak? Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak? 2023 Karneler saat kaçta dağıtılacak?