SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

KARNE TEBRİK KUTLAMA MESAJLARI 2024! Kısa, komik ilkokul, ortaokul, lise karne mesajları! Karne alan öğrenciye güzel sözler...

Tatil heyecanıyla birlikte öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyorlar. Karne günü, hem öğrencilerin hem de ailelerin heyecanla beklediği bir gün olup, başarıları kutlama ve dinlenme zamanının da habercisidir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 13:10 Güncelleme 13 Haziran 2024, 13:10
KARNE TEBRİK KUTLAMA MESAJLARI 2024! Kısa, komik ilkokul, ortaokul, lise karne mesajları! Karne alan öğrenciye güzel sözler...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Öğrencilerin bu özel günlerinde onları tebrik etmek ve başarılarını ödüllendirmek için sevdiklerimizle paylaşabileceğimiz en güzel karne tebrik mesajları haberimizde...

KARNE MESAJLARI 2024!

Çalışmaların karnene yansımış. Umarım hayatın boyunca başarılar hep senin olur. İyi tatiller!

Emeklerin ve güzel karne notların için tebrik ederim. Dinlenmeyi hak ettin!

Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller!

Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller ve keyifli bir yaz dilerim!

Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim, tatlı evladım.

Karne Günü heyecanını ve mutluğunu yaşayan öğrencimizi kutluyor, iyi bir tatil diliyorum. Dinlenmeyi hak ettin!

Eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. İyi tatiller!

Ailenle birlikte sabır ve özveriyle yaptığınız çalışmaların meyvesi olan bu güzel karnen senindir. Çok teşekkür ederim, gurur duydum.

Karnendeki bu güzel başarıyı tebrik ederim. Maşallah sana, seninle gurur duyuyorum!

Bugün aldığın karne ile senin mutluluğuna ortak oldum ve gururlandım. Karneni ve başarını canı gönülden kutlarım. Yolun her daim açık olsun.

Bravo! Harika bir karnen var. Azmin ve çalışmanın meyvesi olarak gurur duyuyorum. Tebrik ederim!

Disiplinli çalışman ve gösterdiğin gayret seni bu noktaya getirdi. Başarılarının devamını dilerim, iyi tatiller!

Azmettin, çalıştın çabaladın ve başardın. Bu başarını tebrik ederim, neşen ve başarın daim olsun!

Sınıftaki başarın ve ağırbaşlı, neşeli tavırlarınla gurur duyuyorum. Başarılarının devamını dilerim, sevgili yavrum.

Senin gibi bir evlada sahip olduğum için çok şanslıyım. Başarılarınla bizi gururlandırdın. İyi tatiller dilerim.

Umuyorum ki bu mesajlar sevdiklerinizin yüzünü güldürür ve onları daha da motive eder.

"Sevgili [Öğrencinin Adı], başarılarınızı ve emeklerinizi kutlarım! Her daim yanınızda olacağımı unutmayın. İyi tatiller!"

"Karnenle geldiğin bu noktadan gurur duyuyorum. Her adımda gösterdiğin başarı, geleceğin için sadece bir temel oluşturuyor. Tatilin keyfini çıkar, seni çok seviyoruz!"

"Bu güzel karnenle tüm aile olarak gurur duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi gelecekte de yanında olacağız. İyi tatiller ve dinlenmenin keyfini çıkar!"

"Sevgili [Öğrencinin Adı], harika bir yıl geçirdin ve bunun karşılığını bu güzel karneyle aldın. Başarılarının devamını diliyor, keyifli bir tatil geçirmeni temenni ediyorum!"

"Öğrencimiz [Öğrencinin Adı], seni bu başarılı yılın sonunda tebrik ederim. Bu karne, çalışmalarının ve emeklerinin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. İyi tatiller ve dinlenmeyi hak ettin!"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Türkiye-İspanya İş Forumu’nda önemli açıklamalar
MSB’den haftalık ’Z’ raporu! ’Teröristan’ seçimlerine geçit yok: Tamamen iptal edin uyarısı | ABD’den F-16 alımında imzalar atıldı
İHH
LGS’de mahkemelik olan Fen Bilimleri sorusu! BİLSEM öğrencisi davacı... Ya cevap değişsin ya da iptal edilsin
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 1 yılda 585 organize suç örgütü çökertildi
Başkan Erdoğan’dan İspanya çıkarması! Ana gündem Gazze... Eurofighter Typhoon ve TCG Anadolu 2 masada
Bu hamle olay çıkarır: Galatasaray’ın yıldızına Fenerbahçe kancası! Transfere olumlu bakıyor
Rus savaş gemileri ABD sınırında: Florida’ya sadece 145 km uzaklıkta! Beyaz Saray alarm durumuna geçmişti: Kremlin’den açık tehdit
Müge Anlı öfkesinden ağladı! Bir istismar olayı daha: Çocuğum öz abimden! Medine Keleş’in anlattıkları herkesi dehşete düşürdü
Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı
MİT casusluk operasyonunda yakalamıştı| Ahmet Ersin Tumlucalı’nın ailesi de işin içinde çıktı! İhanetin bedeli: 300 bin euro
Başkan Erdoğan’ın CHP’ye ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Görüşmenin sonunda verilen dosyada neler vardı? Özgür Özel açıkladı
İspanya’da gündem Başkan Erdoğan! Pedro Sanchez ile görüşmesi dakika dakika takip ediliyor: Türkiye stratejik aktör
Dünya yıldızı golcü adım adım Fenerbahçe’ye: Sosyal medyadan takip etti!
Joe Biden mı Donald Trump mı? The Economist’ten ABD başkanlık seçimi için ilk tahmin geldi: Gözler 27 Haziran’da
SON DAKİKA