Karne ortalaması kaç olursa takdir, teşekkür alınır 2024? 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf karne hesaplama nasıl yapılır? 1. dönem ders ortalama hesaplama!

Öğrencilerin merakla beklediği karnelerin dağıtım zamanı yaklaşırken, takdir ve teşekkür belgeleri alabilmek için gerekli şartlar Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde net bir şekilde belirlenmiştir. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki öğrencilere yönelik bu belgeler, öğrencilerin başarılarını taçlandıran ve eğitim sürecine olan katılımlarını ödüllendiren önemli belgelerdir.

Dönem sonu not ortalaması 85 ve daha yukarısında olan öğrenciler takdir belgesi, 70-84,99 not ortalamasına sahip öğrenciler ise teşekkür belgesi alır. Ortaöğrenim boyunca en az üç öğretim döneminde takdir belgesi alanlara ise ayrıca başarı belgesi verilir. Not ortalaması 70'ten aşağı olan öğrencilere Takdir, Teşekkür belgesi verilmez.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.