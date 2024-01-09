KARNE ORTALAMA HESAPLAMA | 6,7,8,9,10,11,12. sınıf karne karne hesaplama nasıl yapılır? Karne ortalaması kaç olursa takdir alınır?

Takdir Belgesi İçin Gereken Puan Aralığı Takdir belgesi için ise 85,00 ve üzeri bir puan gereklidir. Bu puanı alan öğrenciler, derslerde gösterdikleri üstün başarı nedeniyle takdir belgesi almaya hak kazanır.

Takdir ve Teşekkür Hesaplama Yöntemi Takdir ve teşekkür belgelerinin hesaplanmasında öğrencinin notları ve ders saatleri önemli bir rol oynar. Hesaplama yapılırken, öğrencinin her ders için aldığı not, o dersin saat sayısı ile çarpılır. Elde edilen toplam, haftalık toplam ders saatine bölünerek öğrencinin dönemlik not ortalaması hesaplanır.

Örnek Hesaplama Örneğin; Türkçe dersinden 4 saatte 80, Matematik dersinden 3 saatte 75, Beden Eğitimi dersinden 2 saatte 100 ve Fen Bilgisi dersinden 2 saatte 60 not alan bir öğrencinin toplam ders saati 11, toplam notu ise 865 olur. 865'i 11'e bölerek yapılan hesaplamada öğrencinin not ortalaması 78,63 çıkar. Bu durumda öğrenci, 78,63 ortalama ile teşekkür belgesi almaya hak kazanır.

NOT ORTALAMASINA E-OKUL'DAN BAKILIR MI? Veliler öğrencilere ait not ortalamalarını e-Okul VBS üzerinden görüntüleyebilirler. 👉MEB E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ