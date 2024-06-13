Karne almaya gitmek zorunlu mu 2024? 14 Haziran Cuma karne saat kaçta alınacak, yoklama yapılacak mı? e-Okul karne sorgulama ekranı!

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E-Okul sistemi üzerinden not ve devamsızlık girişleri, öğrenciler ve veliler için büyük bir önem taşıyor. Karne heyecanı yaşayan aileler, çocuklarının notlarını ve devamsızlık durumlarını e-Okul.meb.gov.tr adresinden takip edebiliyor.

KARNE GÜNÜ OKULA GİTMEK ZORUNLU MU? Karne günü okula gitmenin zorunlu olduğuna yönelik MEB'in herhangi bir açıklaması bulunmuyor. Karnesini çeşitli nedenlerle o gün alamayan öğrenciler, okul müdürlüklerinden karne ve belgelerini alabiliyorlar. Öğrencilere karnelerini almaya gitmedikleri için bir ceza söz konusu değil. Fakat, bu konu hakkında en detaylı bilgi okul yönetimi tarafından verilecektir.