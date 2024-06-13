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Karne almaya gitmek zorunlu mu 2024? 14 Haziran Cuma karne saat kaçta alınacak, yoklama yapılacak mı? e-Okul karne sorgulama ekranı!

Okulların kapanış tarihi yaklaşırken, öğrenciler ve veliler arasında karne günü devamsızlık konusu merakla bekleniyor. Okulun son günü olan karne dağıtım günü, öğrencilerin ve velilerin heyecanla beklediği bir an olarak öne çıkıyor. Ancak, bu özel günde devamsızlık yazılıp yazılmayacağı pek çok kişinin aklında soru işareti oluşturuyor.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 07:42 Güncelleme 13 Haziran 2024, 07:42
Karne almaya gitmek zorunlu mu 2024? 14 Haziran Cuma karne saat kaçta alınacak, yoklama yapılacak mı? e-Okul karne sorgulama ekranı!

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E-Okul sistemi üzerinden not ve devamsızlık girişleri, öğrenciler ve veliler için büyük bir önem taşıyor. Karne heyecanı yaşayan aileler, çocuklarının notlarını ve devamsızlık durumlarını e-Okul.meb.gov.tr adresinden takip edebiliyor.

KARNE GÜNÜ OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Karne günü okula gitmenin zorunlu olduğuna yönelik MEB'in herhangi bir açıklaması bulunmuyor. Karnesini çeşitli nedenlerle o gün alamayan öğrenciler, okul müdürlüklerinden karne ve belgelerini alabiliyorlar. Öğrencilere karnelerini almaya gitmedikleri için bir ceza söz konusu değil. Fakat, bu konu hakkında en detaylı bilgi okul yönetimi tarafından verilecektir.

KARNE GÜNÜ YOKLAMA ALINIR MI?

Geçtiğimiz yıllarda, okulun son haftasının pazartesi ve salı günleri tamamlanan ders programı, karne basım işlemlerinin hızlanması sebebiyle çarşamba ve perşembe günleri boş geçmekteydi. Dolayısıyla çarşamba günü itibariyle yoklama alınma işlemi gerçekleşmiyordu. Karneler o gün basıldığı için yoklama alınması beklenmiyor. Ancak en detaylı bilgiyi okul müdürlüklerinden alabilirsiniz.

KARNELER NE ZAMAN BASILACAK?

Karne basım süreci, son hafta tamamlanmakta olup sistem kapatılmaktadır. Karne basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle son haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı karneleri 14 Haziran 2024 Cuma günü dağıtılacak.

Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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