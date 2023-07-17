Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bölümleri 2023! İstiklal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Elbistan Meslek Yüksekokulu)
Eczane Hizmetleri
(Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Elektrik
(Elbistan Meslek Yüksekokulu)
Elektrik (İÖ)
(Elbistan Meslek Yüksekokulu)
Elektronik Teknolojisi
(Elbistan Meslek Yüksekokulu)
İnşaat Teknolojisi
(Elbistan Meslek Yüksekokulu)
Laborant ve Veteriner Sağlık
(Elbistan Meslek Yüksekokulu)
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)
(Elbistan Meslek Yüksekokulu)
Makine
(Elbistan Meslek Yüksekokulu)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Elbistan Meslek Yüksekokulu)
Optisyenlik
(Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Otomotiv Teknolojisi
(Elbistan Meslek Yüksekokulu)
Özel Güvenlik ve Koruma
(Türkoğlu Meslek Yüksekokulu)
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(Türkoğlu Meslek Yüksekokulu)
Yaşlı Bakımı
(Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Eczane Hizmetleri TYT 40/41 296,51 838.791
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 30/31 288,03 938.847
Optisyenlik TYT 40/41 281,28 1.025.019
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 274,99 1.110.888
Yaşlı Bakımı TYT 40/41 259,87 1.341.605
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 30/31 258,9 1.357.576
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 40/41 256,47 1.398.531
Elektrik TYT 40/41 252,1 1.474.756
Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 241,7 1.671.351
Makine TYT 40/41 239,93 1.707.019
Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 236,53 1.777.669
Elektrik (İÖ) TYT 35/36 235,66 1.796.188
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 231,46 1.887.939
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 25/26 231,13 1.895.451
İnşaat Teknolojisi TYT 30/31 221,82 2.114.429
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Psikoloji EA 60/62 352,92 167.43