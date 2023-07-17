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    • Eğitim
    • 17.07.2023 15:43
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    • 17.07.2023 15:43
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    Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bölümleri 2023! İstiklal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bölümleri 2023! Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
    (Elbistan Meslek Yüksekokulu)
    Eczane Hizmetleri
    (Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
    Elektrik
    (Elbistan Meslek Yüksekokulu)
    Elektrik (İÖ)
    (Elbistan Meslek Yüksekokulu)
    Elektronik Teknolojisi
    (Elbistan Meslek Yüksekokulu)
    İnşaat Teknolojisi
    (Elbistan Meslek Yüksekokulu)

    Laborant ve Veteriner Sağlık
    (Elbistan Meslek Yüksekokulu)
    Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)
    (Elbistan Meslek Yüksekokulu)
    Makine
    (Elbistan Meslek Yüksekokulu)
    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
    (Elbistan Meslek Yüksekokulu)
    Optisyenlik
    (Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
    Otomotiv Teknolojisi
    (Elbistan Meslek Yüksekokulu)
    Özel Güvenlik ve Koruma
    (Türkoğlu Meslek Yüksekokulu)
    Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
    (Türkoğlu Meslek Yüksekokulu)
    Yaşlı Bakımı
    (Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)

    KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

    📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

    Eczane Hizmetleri TYT 40/41 296,51 838.791
    Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 30/31 288,03 938.847
    Optisyenlik TYT 40/41 281,28 1.025.019
    Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 274,99 1.110.888
    Yaşlı Bakımı TYT 40/41 259,87 1.341.605
    Özel Güvenlik ve Koruma TYT 30/31 258,9 1.357.576
    Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 40/41 256,47 1.398.531
    Elektrik TYT 40/41 252,1 1.474.756
    Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 241,7 1.671.351
    Makine TYT 40/41 239,93 1.707.019
    Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 236,53 1.777.669
    Elektrik (İÖ) TYT 35/36 235,66 1.796.188
    Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 231,46 1.887.939
    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 25/26 231,13 1.895.451
    İnşaat Teknolojisi TYT 30/31 221,82 2.114.429

    📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

    Psikoloji EA 60/62 352,92 167.43

        📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 342,23 135.627
        İslami İlimler (Arapça) SÖZ 70/72 254,5 768.380
        İslami İlimler (M.T.O.K.) (Arapça) SÖZ 10/10 234,52 995.823

        📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

        İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 352,59 41.259
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        Haberler Eğitim Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bölümleri 2023! İstiklal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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