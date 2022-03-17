İstanbul'da yarın okul var mı? 18 Mart Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? Son dakika duyurular: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya...

Meteoroloji 16-22 Mart tarihleri için hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre kar yağışı yeniden etkili olmaya başlayacak. Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredecek. Özellikle Perşembe gününden itibaren ülke genelinde sulu kar ve kar yağışı etkisini gösterecek. Peki İstanbul'da yarın okul var mı? 18 Mart Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? Son dakika İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyuruları haberimizde....
METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR
MGM tarafından yayınlanan uyarıda 17 Mart perşembe gününden itibaren ülke genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların 18 Mart Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
KAR YAĞIŞI HAFTA BAŞINA KADAR ETKİLİ OLACAK
İstanbul'da perşembe günü beklenen yağmur cuma günü yerini kara bırakacak. MGM'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da Cuma gününden Salı gününe kadar kar yağışı bekleniyor.
Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların 18 Mart Cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının önümüzdeki hafta başına kadar aralıklarla yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.