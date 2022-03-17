İstanbul'da yarın okul var mı? 18 Mart Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? Son dakika duyurular: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya...

KAR YAĞIŞI HAFTA BAŞINA KADAR ETKİLİ OLACAK

İstanbul'da perşembe günü beklenen yağmur cuma günü yerini kara bırakacak. MGM'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da Cuma gününden Salı gününe kadar kar yağışı bekleniyor.

Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların 18 Mart Cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının önümüzdeki hafta başına kadar aralıklarla yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.