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    • Eğitim
    • 17.03.2022 20:07
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    • 17.03.2022 20:07
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    İstanbul'da yarın okul var mı? 18 Mart Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? Son dakika duyurular: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı haftalık hava durumu raporuna göre Cuma gününden itibaren İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının 4 gün süreceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul'da yarın okul var mı? 18 Mart Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sn dakika duyurular...

    İstanbul’da yarın okul var mı?

    Meteoroloji 16-22 Mart tarihleri için hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre kar yağışı yeniden etkili olmaya başlayacak. Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredecek. Özellikle Perşembe gününden itibaren ülke genelinde sulu kar ve kar yağışı etkisini gösterecek. Peki İstanbul'da yarın okul var mı? 18 Mart Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? Son dakika İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyuruları haberimizde....

    METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR

    MGM tarafından yayınlanan uyarıda 17 Mart perşembe gününden itibaren ülke genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların 18 Mart Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

    Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

    KAR YAĞIŞI HAFTA BAŞINA KADAR ETKİLİ OLACAK

    İstanbul'da perşembe günü beklenen yağmur cuma günü yerini kara bırakacak. MGM'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da Cuma gününden Salı gününe kadar kar yağışı bekleniyor.

    Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların 18 Mart Cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının önümüzdeki hafta başına kadar aralıklarla yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor.

    Hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        18 MART CUMA İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''

        Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre;

        18 Mart Cuma günü (Yarın) #İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli #kar sağanakları bekleniyor❄️

        Kar yağışlarının #Cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor❄️

        Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım❗️'' ifadelerine yer verdi.

        Yerlikaya'dan henüz kar tatili ile ilgili bir duyuru yapılmadı.

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