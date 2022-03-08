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    • Eğitim
    • 08.03.2022 20:17
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    • 08.03.2022 20:17
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    İstanbul'da okullar tatil mi? 9,10,11 Mart'ta İstanbul'da kar tatili oldu mu, olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları

    Meteoroloji tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul kara teslim olacak. Hava sıcaklıklarının 0 dereceye kadar düşeceği duyuruldu. Kar uyarısı sonrası megakette milyonlarca kişi okulların durumunu merak etmeye başladı. Öğrenci, öğretmen ve veliler İstanbul'da okullar tatil mi? 9,10,11 Mart'ta İstanbul'da kar tatili oldu mu, olacak mı? Çarşamba, Perşembe, Cuma günü okul var mı? sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika Valilik açıklamaları...

    İstanbul’da okullar tatil mi?

    İstanbul'da 9 Mart Çarşamba, 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı sonrası yüz yüze eğitimde son durum merak edildi. İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde etkili olacak yoğun kar yağışının yolları kapatması ve ulaşımı zorlaştırması bekleniyor. Hal böyle olunca milyonlarca kişi de okulların tatil edilip edilmeyeceğini sorgulamaya başladı. Peki İstanbul'da okullar tatil mi? 9,10,11 Mart'ta İstanbul'da kar tatili oldu mu, olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları haberimizde...

    İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir çok ilin kara teslim olacağını duyurdu. Bilindiği üzere her yıl kar ile beraber 'kar tatili' açıklamaları da geliyor. Bu yıl Mart ayında son 35 yılın en kuvvetli yağışı olacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Yerlikaya açıklamasında, ''Kıymetli Hemşehrilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre İstanbul'da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur, Perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli KAR yağışı beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLALIM‼️'' ifadelerine yer verdi.

    Henüz kar tatili açıklaması ise gelmedi. Son dakika gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    İSTANBUL'DA ÖNEMLİ TOPLANTI

    İstanbul'da yarın akşamdan itibaren beklenen soğuk hava ve kar yağışıyla ilgili de "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi.

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Ali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

    İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirlerin ele alındığı toplantıda konuşan Vali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul'da yoğun kar yağışıyla ilgili uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

    İçişleri Bakanlığının kış tedbirleri genelgesi doğrultusunda kurumlarla iş birliği içerisinde sürecin yürütüleceğini dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

    "Valiliğimiz koordinasyonunda idari tedbirlerin tümünü alacağız ve bu kararları şehrimizle paylaşacağız. Ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için karla mücadele hazırlıklarımızı yaptık. Güvenlik güçlerimiz kendi bölgelerinde hazırlıklarını yaptılar. Akıl, istişare ve bilimin ışığında alınan tüm kararları gerek medyamız gerekse sosyal medya aracılığıyla duyuracağız. İstişaremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hazırlık çalışmalarımızı yürüten kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

        Konuşmaların ardından, karla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, İBB AKOM, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyol Müdürlüğü, ICA, İGA ve Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı işletmeleri ile Kızılay temsilcileri tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu da alacakları tedbirleri anlattı.

        PERSONEL VE ARAÇ DURUMU AÇIKLANDI

        Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, 473 kilometrelik sorumluluk ağında 754 personel, 209 araç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4 bin 23 kilometrelik sorumluluk ağı ve 465 güzergahta 7 bin 421 personel, 1584 araç ve iş makinesiyle görev yapacak.

        Jandarma 435 tim, 2 bin 554 personel, 660 araç, emniyet de 219 noktada 373 trafik ve 1917 asayiş ekibinin yanı sıra 5 bin 498 personelle çalışmalarını sürdürecek. ICA (Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Kuzey Çevre Otoyolu) 91 araç, 215 personel, Kuzey Marmara Otoyolu 61 araç ve personelle, AFAD 78 araç ve 207 personelle çalışacak.

        112 Acil Çağrı Merkezi 1363 personelle, İstanbul Havalimanı 131 özel pist aracı ve 381 personelle, Sabiha Gökçen Havalimanı 59 özel pist aracı ve 67 personelle, 39 ilçe kaymakamlıklarının ilçe afet ve acil durum yönetim merkezleri ile Vefa Sosyal Destek Grupları da görevde olacak.

        Kızılay ise 30 noktada 92 araç, 32 mobil araç, 180 personel ve 120 gönüllü ile karla mücadeleye destek verecek.
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        Haberler Eğitim İstanbul'da okullar tatil mi? 9,10,11 Mart'ta İstanbul'da kar tatili oldu mu, olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları
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