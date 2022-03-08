İstanbul'da 9 Mart Çarşamba, 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı sonrası yüz yüze eğitimde son durum merak edildi. İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde etkili olacak yoğun kar yağışının yolları kapatması ve ulaşımı zorlaştırması bekleniyor. Hal böyle olunca milyonlarca kişi de okulların tatil edilip edilmeyeceğini sorgulamaya başladı. Peki İstanbul'da okullar tatil mi? 9,10,11 Mart'ta İstanbul'da kar tatili oldu mu, olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları haberimizde...
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir çok ilin kara teslim olacağını duyurdu. Bilindiği üzere her yıl kar ile beraber 'kar tatili' açıklamaları da geliyor. Bu yıl Mart ayında son 35 yılın en kuvvetli yağışı olacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Yerlikaya açıklamasında, ''Kıymetli Hemşehrilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre İstanbul'da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur, Perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli KAR yağışı beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLALIM‼️'' ifadelerine yer verdi.
Henüz kar tatili açıklaması ise gelmedi. Son dakika gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
İSTANBUL'DA ÖNEMLİ TOPLANTI
İstanbul'da yarın akşamdan itibaren beklenen soğuk hava ve kar yağışıyla ilgili de "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Ali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.
İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirlerin ele alındığı toplantıda konuşan Vali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul'da yoğun kar yağışıyla ilgili uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.
İçişleri Bakanlığının kış tedbirleri genelgesi doğrultusunda kurumlarla iş birliği içerisinde sürecin yürütüleceğini dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Valiliğimiz koordinasyonunda idari tedbirlerin tümünü alacağız ve bu kararları şehrimizle paylaşacağız. Ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için karla mücadele hazırlıklarımızı yaptık. Güvenlik güçlerimiz kendi bölgelerinde hazırlıklarını yaptılar. Akıl, istişare ve bilimin ışığında alınan tüm kararları gerek medyamız gerekse sosyal medya aracılığıyla duyuracağız. İstişaremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hazırlık çalışmalarımızı yürüten kurumlarımıza teşekkür ediyorum."