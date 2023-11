İstanbul İngilizce kursu: Open English ile sınırsız imkanlar!

İstanbul İngilizce kursu dendiğinde fiziksel mesafe de devreye giriyor. Kursa gitmek isteyenler, tam da bu nedenle istedikleri eğitim olanağından mahrum kalabiliyor. Hatta iş veya ev ile kurs arasında gidip gelmek zorunda kaldıkları için motivasyonlarını kaybedebiliyorlar.

Yoğun bir iş programına sahip olan İstanbullular, esnek öğrenme saatleri arayışında. Ancak, çoğu İstanbul İngilizce Kursu derslerini belirli saatlerde yapıldığından, esneklik arayanlar için uygun bir seçenek sunmuyor. Üstelik İstanbul'da oturanlar, İstanbul İngilizce Kurslarında ders göreceği kalabalık sınıflarda istedikleri, bekledikleri ya da kendisine vadedilen eğitimi alamıyor, ilerleyemiyor, gelişimini takip edemiyor, böylece "Ben İngilizce öğrenemiyorum" hissine kapılıyor.

OPEN ENGLISH, İSTANBUL İNGİLİZCE KURSU İKİLEMLERİNE SON VERİYOR!

İşte tüm bu ikilemleri ortadan kaldırmak için çözüm ise online bir platform olan Open English'ten geçiyor. İstanbul İngilizce Kursu ararken katılımı zorlaştıran bu faktörleri Open English'in sunduğu online İngilizce eğitimiyle aşabilirsiniz. İşte İstanbul'da yaşayanların, Open English ile dil becerilerini geliştirirken kazanacakları avantajlar:

ESNEKLİK VE ZAMAN YÖNETİMİ

İstanbul'da yaşayanlar, Open English sayesinde ders saatlerini kendi günlük programlarına uygun şekilde düzenleme avantajına sahip olur. İstanbul'un neresinde olursanız olun evinizin ya da iş yerinizin rahatlığında, trafik sıkıntısı çekmeden, her an her yerden katılabileceğiniz canlı dersler alabilirsiniz. Open English'te online olarak İngilizce ders alarak zaman ve enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Bu esneklik, sizin için derslere düzenli katılımı artırırken, zaman yönetimini kolaylaştırır.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ VE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM

Open English, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle canlı ders imkanı sunar. Siz de bu canlı derslerinizin saatlerini tamamen esnek olarak kendiniz belirleyebilir, siz ne zaman müsaitseniz derslere o zaman katılabilirsiniz. Ayrıca Open English, kendi İngilizce seviyenize ve öğrenme hızınıza uygun olarak oluşturacağınız kişiselleştirilmiş ders programları sunar. Aynı zamanda dil bilgisi, konuşma pratiği, telaffuz, yazma becerileri ve daha fazlasını içeren geniş içerik kaynağı ve interaktif araçlarıyla da dil becerilerinizi güçlendirebilirsiniz.

HAFTALIK SÜRE SINIRI OLMAYAN CANLI DERSLER

İstanbul İngilizce kurslarında katılacağınız haftalık ya da aylık ders saatiniz sabit ve belliyken, Open English'teki İngilizce derslerine gün içinde ya da haftalık bir süre sınırı olmadan dilediğiniz sayıda katılabilirsiniz. İstanbul'da yaşayanlar, istedikleri sıklıkta canlı derslere katılarak dil becerilerini daha hızlı bir şekilde geliştirebilirler. Üstelik, özel ders imkanı sayesinde sınıfınızdaki İstanbul İngilizce Kursundaki gibi kalabalık sınıfların arasında kaybolmadan İngilizce öğrenebilir, eğitmeninizle birebir iletişimde kalarak kafanızdaki tüm soruları direkt sorabilir, geribildirim alabilirsiniz.

Open English ile İngilizce öğrenmek, İstanbul'da yaşayanlara esneklik, bireysellik, ve küresel bir topluluğa bağlanma imkanı sağlar. Bu yüzden İstanbul'da yaşayan herkes, Open English ile İngilizce öğrenmeye hemen başlayabilir! İstanbul İngilizce Kurslarının fiziksel ikilemleri ve dezavantajlarını gideren Open English, İstanbul'da İngilizce öğrenmek ve İngilizcelerini geliştirmek isteyen herkes için mükemmel bir çözüm sunuyor. Kaydolun ve İngilizce öğrenmeye hemen başlayın!







