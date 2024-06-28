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İstanbul, Ankara, İzmir: Anadolu-Fen ve İmam Hatip Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri! İL İL LGS OKUL SIRALAMALARI 2024

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarını 28 Haziran’da açıklayacak. Öğrenciler ve veliler, bu önemli tarihe odaklanmış durumda. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından, MEB tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu, lise tercihlerinde rehber olacak. Öğrenciler, elde ettikleri puanlar doğrultusunda hayal ettikleri liselere yerleşebilmek için tercih süreçlerini başlatacaklar. Bu süreçte doğru tercihler yapabilmek adına kılavuzdaki bilgilerin titizlikle incelenmesi gerekecek.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 08:18 Güncelleme 28 Haziran 2024, 08:18
İstanbul, Ankara, İzmir: Anadolu-Fen ve İmam Hatip Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri! İL İL LGS OKUL SIRALAMALARI 2024

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı sınav takvimini açıkladı ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının 28 Haziran'da duyurulacağını belirtmişti. Sınava giren öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sona eriyor ve lise tercih dönemi başlıyor. Öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılı için hedefledikleri okullara yerleşebilmek adına LGS taban puanlarını merakla bekliyorlar.

LGS 2024 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerin de adayların erişimine açılması bekleniyor.

LGS 2023-2022 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER!

LGS 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimler e-Okul üzerinden erişime açıldı. Adaylar e-Okul üzerinden giriş yaparak LGS 2023 taban puanlarına erişim sağlayabiliyor.

LGS 2022 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER

LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimler MEB tarafından adayların erişimine açılmıştı. Adaylar LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlere aşağıdaki yer alan link üzerinden erişim sağlayabiliyor.

LGS 2022 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

2024 LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirme işlemleri, Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

Örnek: Ülke çapında yüzde 8'lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.

Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar.

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