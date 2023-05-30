İOKBS SINAV TARİHİ 2023! MEB İOKBS sınavı ne zaman, saat kaçta? PYBS başvuru şartları neler? İOKBS kaç soru kaç dakika?

MEB İOKBS sınavı ne zaman, saat kaçta, başvuru şartları neler gibi sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) son dakika açıklamaları sonrası gündemde adaylar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. MEB, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin merak edilenleri internet sayfasında yanıtladı. İşte merak edilenler ve yanıtları...
İOKBS SINAVI NE ZAMAN 2023?
Sınav, 3 Eylül Pazar saat 10.00'da yapılacak, başvurular 16 Haziran 2023'e kadar devam edecek
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 3 Eylül'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin başvuru şartları ve kontenjan dağılımı gibi konularda merak edilen sorular yanıtlandı.
"2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sıkça Sorulan Sorular" ve yanıtları, bakanlığın internet sitesi "www.meb.gov.tr"den yayımlandı.
İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
"Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen MEB okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46 bin lirayı geçmemesi gerekecek. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacak."