İOKBS SINAV BAŞVURU EKRANI: meb.gov.tr! Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Zamlı bursluluk ücreti 2023!

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLER İÇİN 30 BİN EK KONTENJAN

Bakan Mahmut Özer yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen kontenjanın her yıl 70 bin civarında olduğuna dikkat çekerek gerekli temasların kurulduğunu ve kontenjan sayısının 100 bine yükseltildiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı " Geriye kalan 30 bin kapasiteyi sadece deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için kullanacağız.

Yani ilk kez deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacağız. Sadece annesini, babasını veya vasisini yitirmiş çocuklarımız değil, başarılı olan ve bu bursuna ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi de mümkün olduğu kadar bu burstan yararlandırmak için çaba sarf edeceğiz." dedi.