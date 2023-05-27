İOKBS SINAV BAŞVURU EKRANI: meb.gov.tr! Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Zamlı bursluluk ücreti 2023!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl Eylül ayında yapılacak. Peki Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Zamlı bursluluk ücreti ne kadar, kaç TL?
BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Bursluluk sınavına başvurular 29 Mayıs - 16 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek.
İOKBS NE ZAMAN 2023?
İOKBS sınavı ise 3 Eylül tarihinde uygulanacak.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Bursluluk sınavı başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.
2023 ZAMLI BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
2023 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında bursluluk ücreti 863 TL olarak belirlendi. Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren yeni burs ücretleri duyurulacak.