Okullar kapanacak mı sorusuna Mahmut Özer net yanıt verdi. Omicron varyantının etkisini artırması nedeniyle yüz yüze eğitime yeniden ara verilip verilmeyeceği merak konusu olmuştu. Bakan Özer'in açıklamaları sonrası uzaktan eğitime geçilmeyeceği kesinleşti. Öğrenciler bu kez gözlerini yarıyıl tatiline çevirdi. Bir süredir pandemi nedeniyle Ocak tatili ile Nisan tatilinin birleştirileceği iddia ediliyor. Sosyal medyada dolanan iddialara için de Özer'den açıklamalar geldi. Peki İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman tatile girecek? 15 tatil (yarıyıl) uzatıldı mı? Nisan ara tatili öne mi alındı? İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...
İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER NE ZAMAN SÖMESTR TATİLİNE GİRECEK?
17 milyonu aşkın öğrenci Ocak ayında yarıyıl tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim yılı tatil takvimini yayınladı. Takvime göre yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Nisan ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
15 TATİL İLE NİSAN ARA TATİLİ BİRLEŞTİRECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Sömestr tatiliyle ilgili önemli açıklamada bulunan Bakan Özer "Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor. 850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf...
Biz on binleri gördük Omicron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omicron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var. Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler.
Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz." diye konuştu.