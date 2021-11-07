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    • Eğitim
    • 07.11.2021 14:28
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    • 07.11.2021 14:28
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    İlk kez KYK bursu alacaklar dikkat! KYK bursları ne zaman yatacak 2021? KYK ilk burs ne kadar kaç TL yatacak? TC kimlik NO ile...

    Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları 5 Kasım'da başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında KYK'nın burs ve kredi fırsatından yararlanmak isteyenler başvuru işlemlerine başladı. Öğrenciler başvurularını 8 Kasım günü saat 23:59'a kadar yapabilecek. Bu yıl üniversiteye yeni başlayan öğrenciler ilk kez KYK bursu almanın heyecanını yaşıyor. Peki; KYK bursları ne zaman yatacak 2021? KYK ilk burs ne kadar kaç TL yatacak?

    KYK bursları ne zaman yatacak 2021?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı KYK 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvuruları 5 Kasım'da başladı. Başvuru yapacak olan öğrencilerin e-Devlet'tteki başvuru indeks sayfasını 8 Kasım'a kadar okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuru yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını ve burs miktarını merak ediyor. Özellikle üniversiteye yeni girenler ilk kez burs alacaklarından merakla KYK bursları ne zaman yatacak 2021? KYK ilk burs ne kadar kaç TL yatacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

    KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

    KYK bursları 2021 yılında 5-8 Kasım tarihleri arasında alınıyor. Başvurular 8 Kasım saat 23:59'da sona erecek.

    KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2021 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih şimdilik belli değil.

    KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

    Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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        KYK BURSLARI NE KADAR?

        2021 yılı KYK burs ve kredi ücretleri şöyle:
        KYK Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL,
        KYK Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL,

        KYK doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL

        Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

        KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

        Ön lisans öğrencileri,
        Lisans öğrencileri,
        İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
        Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
        ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
        Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
        burstan yararlanabilmektedir.
        Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

        KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

        Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

        2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

        Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
        Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
        Yabancı uyruklu öğrenciler,
        Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
        Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
        Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
        Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
        Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
        Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,
        burstan yararlanamazlar.

        KYK BURSU NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE VERİLECEK?

        İlk defa burs ya da kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim ayı) normal öğrenim süresince ödeme yapılacak. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.
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        Haberler Eğitim İlk kez KYK bursu alacaklar dikkat! KYK bursları ne zaman yatacak 2021? KYK ilk burs ne kadar kaç TL yatacak? TC kimlik NO ile...
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