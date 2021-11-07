Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı KYK 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvuruları 5 Kasım'da başladı. Başvuru yapacak olan öğrencilerin e-Devlet'tteki başvuru indeks sayfasını 8 Kasım'a kadar okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuru yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını ve burs miktarını merak ediyor. Özellikle üniversiteye yeni girenler ilk kez burs alacaklarından merakla KYK bursları ne zaman yatacak 2021? KYK ilk burs ne kadar kaç TL yatacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
KYK bursları 2021 yılında 5-8 Kasım tarihleri arasında alınıyor. Başvurular 8 Kasım saat 23:59'da sona erecek.
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2021 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih şimdilik belli değil.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
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