İkinci ara tatil ne zaman 2022? Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2. ara tatil hangi tarihte uygulanacak? Okullar ne zaman kapanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca öğrenci, öğretmenler ve velileri okullarda tatillerin hangi tarihlerde yapılacağı merak edilenler arasında yer alıyor. İşte tüm detaylar...
YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2022?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 21 Ocak günü başlayan yarı yıl tatili 6 Şubat'a kadar devam etti. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yaptı. Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
1 HAFTALIK TATİL NE ZAMAN?
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek.
Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;