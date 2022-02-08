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    • Eğitim
    • 08.02.2022 13:37
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    • 08.02.2022 13:37
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    İBB bursu 2. taksit yattı mı? 2022 İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? 2. ve 3. taksit tarihi TIKLA-ÖĞREN

    İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) tarafından öğrencilere sağlanan bursun 2.taksiti hakkında araştırmalar hızlandı. Üniversite öğrencilerine toplam 3 taksitte tam 3.200 TL ödenecek. İlk taksit Aralık ayında öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı. Gözler bu kez 2. taksitte. Peki İBB bursu 2. taksit yattı mı? 2022 İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı...

    İBB bursu 2. taksit yattı mı?

    İBB'nin 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' kapsamında verdiği öğrenci bursunun 2. taksiti hakkında araştırmalar yapılıyor. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinde okuyan 51 bin 890 öğrenciye 3 taksit halinde 3200 TL burs veriliyor. Başvurular 5-22 Ekim tarihleri arasında alınmış, sonuçlar da 23 Kasım'da ilan edilmişti. 1. taksitlerine de Aralık ayında kavuşan öğrenciler bu kez 2. taksitlerin yatırılmasını bekliyor. Bu kapsamda sıklıkla İBB bursu 2. taksit yattı mı? 2022 İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? soruları internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte son dakika gelişmeler...

    İBB BURSU 2. TAKSİT YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    İBB 2. ve 3.taksitlerin yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak 2. taksitlerin en geç Mart ayında, 3.taksitlerin ise en geç Mayıs ayında ödenmesi bekleniyor.

    Burslar hesaplara yatırılmaya başlandığında bursiyerin sisteme kayıtlı cep telefonuna SMS ile bilgilendirme mesajı gönderiliyor.

    İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    T.C. vatandaşı olmak

    Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

    Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

    Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

    Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

    Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

    Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

    KİMLER BURSTAN YARARLANAMAZ?

    Açık öğretimde okuyanlar

    Uzaktan öğretim görenler

    Ücretli değişim programında bulunanlar

    25 yaşından büyükler

    Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

    Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

    Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
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    Haberler Eğitim İBB bursu 2. taksit yattı mı? 2022 İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? 2. ve 3. taksit tarihi TIKLA-ÖĞREN
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