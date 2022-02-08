İBB bursu 2. taksit yattı mı? 2022 İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? 2. ve 3. taksit tarihi TIKLA-ÖĞREN

İBB'nin 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' kapsamında verdiği öğrenci bursunun 2. taksiti hakkında araştırmalar yapılıyor. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinde okuyan 51 bin 890 öğrenciye 3 taksit halinde 3200 TL burs veriliyor. Başvurular 5-22 Ekim tarihleri arasında alınmış, sonuçlar da 23 Kasım'da ilan edilmişti. 1. taksitlerine de Aralık ayında kavuşan öğrenciler bu kez 2. taksitlerin yatırılmasını bekliyor. Bu kapsamda sıklıkla İBB bursu 2. taksit yattı mı? 2022 İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? soruları internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte son dakika gelişmeler...
İBB BURSU 2. TAKSİT YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
İBB 2. ve 3.taksitlerin yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak 2. taksitlerin en geç Mart ayında, 3.taksitlerin ise en geç Mayıs ayında ödenmesi bekleniyor.
Burslar hesaplara yatırılmaya başlandığında bursiyerin sisteme kayıtlı cep telefonuna SMS ile bilgilendirme mesajı gönderiliyor.
İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
KİMLER BURSTAN YARARLANAMAZ?
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri