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İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Sonuç sorgulama ekranı: 7500 TL ödeme ne zaman yatacak?

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı sorusu, 2023-2024 Eğitim yılı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) burs başvurularının tamamlanmasının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. Burs alma hakkı kazanan öğrenciler 7500 TL ödeme alacak. Peki İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçlarına nasıl bakılır?

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 16:43 Güncelleme 01 Aralık 2023, 16:46
İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Sonuç sorgulama ekranı: 7500 TL ödeme ne zaman yatacak?

İBB burs başvuru sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencilerinin başvuru yaptığı burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvurular 26 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında tamamlanmıştı. Gözler bir süredir başvuru sonuçlarında. Peki İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 7500 TL ödeme ne zaman yatacak?

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

2023-2024 yılı İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 22 Ekim'de sona ermiş, sonuçlar ise 21 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu yıl da başvuru sonuçlarının aralık ayının ilk 15 günü içerisinde açıklanması bekleniyor.

Burs sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin ödemeleri de hesaplara yatmaya başlayacak. Ocak ayına kadar ilk burs ödemesinin yatırılması ön görülüyor. Ancak -henüz resmi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek. Burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden öğrenilebilecek.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursu 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödenecek. Buna göre toplam 7 bin 500 TL hesaplara yatırılacak.

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