İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Sonuç sorgulama ekranı: 7500 TL ödeme ne zaman yatacak?

İBB burs başvuru sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencilerinin başvuru yaptığı burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvurular 26 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında tamamlanmıştı. Gözler bir süredir başvuru sonuçlarında. Peki İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 7500 TL ödeme ne zaman yatacak?

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

2023-2024 yılı İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 22 Ekim'de sona ermiş, sonuçlar ise 21 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu yıl da başvuru sonuçlarının aralık ayının ilk 15 günü içerisinde açıklanması bekleniyor.

Burs sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin ödemeleri de hesaplara yatmaya başlayacak. Ocak ayına kadar ilk burs ödemesinin yatırılması ön görülüyor. Ancak -henüz resmi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.