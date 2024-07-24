Hemşirelik - Ebelik bölümü taban puanları ve başarı sıralaması 2024! YKS 2-4 yıllık Hemşirelik - Ebelik taban puanları, kontenjanları!

Sağlık sektörünün en önemli yapı taşlarından biri olan hemşirelik, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite adaylarının ilgi odağında. YKS maratonunu geride bırakan ve beyaz önlük giyerek insanlığa hizmet etmeyi hedefleyen binlerce genç, gözlerini '2024 Hemşirelik Taban Puanları'na çevirdi.