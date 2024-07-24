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Hemşirelik - Ebelik bölümü taban puanları ve başarı sıralaması 2024! YKS 2-4 yıllık Hemşirelik - Ebelik taban puanları, kontenjanları!

Üniversitelerin hemşirelik bölümlerine olan ilgi her geçen gün artarken, adayların gözü kulağı 2024 taban puanlarında. İnsan sağlığının korunması, hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyon süreçlerinde aktif rol alan hemşirelik, sadece bir meslek değil, aynı zamanda özveri ve şefkat gerektiren kutsal bir görev. Bu nedenle, hemşirelik bölümlerine giriş için rekabet oldukça yüksek.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 13:52 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 13:52
Hemşirelik - Ebelik bölümü taban puanları ve başarı sıralaması 2024! YKS 2-4 yıllık Hemşirelik - Ebelik taban puanları, kontenjanları!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sağlık sektörünün en önemli yapı taşlarından biri olan hemşirelik, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite adaylarının ilgi odağında. YKS maratonunu geride bırakan ve beyaz önlük giyerek insanlığa hizmet etmeyi hedefleyen binlerce genç, gözlerini '2024 Hemşirelik Taban Puanları'na çevirdi.

HEMŞİRELİK VE EBELİK TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

25 Temmuz'da yayınlanacak YKS tercih kılavuzu ile birlikte puanlar belli olacak.

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HANGİ ÜNİVERSİTELERDE VAR?

YÖK Atlas tercih robotu ile istediğiniz üniversitenin hemşirelik bölümü taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

2023 Hemşirelik puanları;

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 11+0+2+0+1
12+0
11+0
11+0		 14
12
11
11		 136.266 (2023)
135.194 (2022)
120.275 (2021)
129.000 (2020)		 380,89353
376,38430
327,23208
372,16821
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SAY 6+0+0+0+0
8+0
9+0
9+0		 6
8
9
9		 177.504 (2023)
170.904 (2022)
178.910 (2021)
199.000 (2020)		 355,76748
352,93808
292,06768
325,67293
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli)		 SAY 71+0+0+0+0
60+0
55+0
50+0		 71
60
55
50		 328.486 (2023)
311.271 (2022)
347.756 (2021)
335.000 (2020)		 299,78493
294,48086
235,92921
272,11363
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 44+0+1+0+1
45+0
30+0
30+0		 45
45
30
30		 70.184 (2023)
64.889 (2022)
61.680 (2021)
66.100 (2020)		 437,11299
440,77600
379,26700
436,69984
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)		 SAY 30+1+0+1+0
30+1
20+1
20+1		 31
31
21
21		 73.650 (2023)
68.534 (2022)
70.385 (2021)
85.800 (2020)		 433,48640
436,75425
370,20296
414,53301
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 150+4+0+4+0
200+5
200+5
200+5		 158
205
205
205		 74.033 (2023)
77.738 (2022)
73.658 (2021)
73.800 (2020)		 433,09752
427,05086
367,00050
427,99064
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0+0+0+1
3+0
5+0
5+0		 4
3
5
5		 76.100 (2023)
65.620 (2022)
77.192 (2021)
107.000 (2020)		 431,05156
439,98933
363,56592
391,81003
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
9+0
9+0
9+0		 9
9
9
9		 82.230 (2023)
84.810 (2022)
69.279 (2021)
73.000 (2020)		 425,11473
419,86020
371,37507
428,90081
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 180+5+0+5+0
180+5
180+5
180+5		 190
185
185
185		 87.900 (2023)
92.100 (2022)
87.196 (2021)
85.900 (2020)		 419,66053
412,90311
354,19593
414,44041
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 10+0+2+0+1
12+0
12+0
12+0		 12
12
12
12		 92.947 (2023)
79.746 (2022)
64.020 (2021)
64.200 (2020)		 415,02549
425,01809
376,79429
438,91187
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 3+0+1+0+1
4+0
7+0
7+0		 4
4
7
7		 100.084 (2023)
98.614 (2022)
98.595 (2021)
97.200 (2020)		 408,80138
406,82937
344,38010
402,58291
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 220+6+0+6+0


 232


 103.304 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 406,03328
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+25
100+3

 131
103

 105.432 (2023)
101.083 (2022)
— (2021)
— (2020)		 404,27973
404,50907
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 210+6+0+6+0
210+6
210+6
210+6		 222
216
216
216		 105.828 (2023)
98.136 (2022)
92.467 (2021)
94.300 (2020)		 403,94919
407,24468
349,52817
405,45503
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
12+0
12+0
15+0		 13
12
12
15		 107.438 (2023)
101.878 (2022)
93.309 (2021)
111.000 (2020)		 402,59868
403,75660
348,80632
388,58805
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
14+0
12+0
18+0		 14
14
12
18		 108.157 (2023)
99.899 (2022)
82.488 (2021)
82.600 (2020)		 402,03223
405,59297
358,42891
418,04962
EGE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 280+7+0+7+0
280+7
280+7
280+7		 289
287
287
287		 108.710 (2023)
108.774 (2022)
106.846 (2021)
109.000 (2020)		 401,57628
397,65103
337,53299
390,06824
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 10+0+2+0+1
15+0
15+0
15+0		 11
15
15
15		 111.489 (2023)
106.416 (2022)
95.421 (2021)
90.900 (2020)		 399,34575
399,67683
346,98098
409,17892
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 130+4+0+4+0
130+4
130+4
130+4		 136
134
134
134		 112.635 (2023)
117.508 (2022)
117.458 (2021)
117.000 (2020)		 398,42551
390,20254
329,25961
382,62085
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
12+0
11+0
9+0		 15
12
11
9		 116.811 (2023)
117.421 (2022)
107.586 (2021)
99.500 (2020)		 395,16542
390,27849
336,91854
400,11922
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 10+0+2+0+1
10+0
9+0
10+0		 13
10
9
10		 117.806 (2023)
128.623 (2022)
129.839 (2021)
132.000 (2020)		 394,38219
381,31085
320,47388
369,92162
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 140+4+0+4+35
160+4
160+4
170+5		 183
164
164
175		 119.161 (2023)
121.769 (2022)
119.980 (2021)
125.000 (2020)		 393,33781
386,72540
327,44588
376,14850
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
7+0
6+0
 9
7
6
 119.244 (2023)
127.088 (2022)
131.218 (2021)
— (2020)		 393,27202
382,46769
319,59621
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 11+0+2+0+1
13+0
13+0
13+0		 12
13
13
13		 120.027 (2023)
126.427 (2022)
115.049 (2021)
120.000 (2020)		 392,66075
382,99007
331,04757
380,57356
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(VAN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 96
93
93
93		 123.084 (2023)
130.155 (2022)
126.044 (2021)
133.000 (2020)		 390,34408
380,12104
323,12327
368,88382
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 220+6+0+6+0
220+6
220+6
220+6		 230
226
226
226		 123.227 (2023)
121.110 (2022)
116.356 (2021)
116.000 (2020)		 390,24461
387,24678
330,06082
383,84192
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 120+3+0+3+0
120+3
110+3
100+3		 124
123
113
103		 124.267 (2023)
124.251 (2022)
120.124 (2021)
119.000 (2020)		 389,51550
384,75228
327,33789
381,33629
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 210+6+0+6+0
210+6
200+5
200+5		 222
216
205
205		 126.151 (2023)
124.925 (2022)
120.314 (2021)
120.000 (2020)		 388,07474
384,23255
327,20658
380,52264
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 130+4+0+4+0
130+4
130+4
130+4		 138
134
134
134		 126.349 (2023)
126.146 (2022)
121.968 (2021)
121.000 (2020)		 387,92159
383,21140
325,99579
379,24150
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 60+2+0+2+0
60+2

 64
62

 128.199 (2023)
128.363 (2022)
— (2021)
— (2020)		 386,59526
381,51963
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
10+0

 8
10

 129.123 (2023)
142.659 (2022)
— (2021)
— (2020)		 385,89753
371,01897
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 6+0+1+0+1
6+0
6+0
6+0		 8
6
6
6		 129.443 (2023)
131.795 (2022)
128.374 (2021)
119.000 (2020)		 385,67969
378,85332
321,48530
380,65176
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ankara)		 SAY 160+4+0+4+0
160+4
150+4
150+4		 166
164
154
154		 130.514 (2023)
132.140 (2022)
125.906 (2021)
128.000 (2020)		 384,91259
378,61492
323,21339
372,94318
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 220+6+0+6+0
220+6
220+6
220+6		 232
226
226
226		 132.148 (2023)
120.404 (2022)
111.339 (2021)
112.000 (2020)		 383,80571
387,81455
333,92373
387,50014
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 160+4+0+4+0
160+4
160+4
150+4		 168
164
164
154		 133.246 (2023)
130.108 (2022)
122.010 (2021)
117.000 (2020)		 383,03406
380,16141
325,97254
383,01587
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 180+5+0+5+0
180+5
180+5
180+5		 190
185
185
185		 133.930 (2023)
133.656 (2022)
129.774 (2021)
131.000 (2020)		 382,56753
377,49056
320,51531
370,65665
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
14+0
12+0
14+0		 13
14
12
14		 135.985 (2023)
126.189 (2022)
111.524 (2021)
111.000 (2020)		 381,11608
383,17118
333,76481
387,98419
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 160+4+0+4+0
160+4
160+4
160+4		 168
164
164
164		 136.229 (2023)
134.223 (2022)
129.273 (2021)
129.000 (2020)		 380,92221
377,07835
320,87789
372,07755
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 11+0+2+0+1
12+0
11+0
11+0		 14
12
11
11		 136.266 (2023)
135.194 (2022)
120.275 (2021)
129.000 (2020)		 380,89353
376,38430
327,23208
372,16821
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
8+0
8+0
6+0		 9
8
8
6		 138.169 (2023)
139.112 (2022)
129.337 (2021)
136.000 (2020)		 379,55862
373,59575
320,83886
366,82530
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
8+0
8+0
6+0		 9
8
8
6		 139.556 (2023)
132.295 (2022)
124.776 (2021)
125.000 (2020)		 378,61914
378,49775
323,98624
375,96096
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 200+5+0+5+0
200+5
200+5
200+5		 210
205
205
205		 139.599 (2023)
138.666 (2022)
139.688 (2021)
144.000 (2020)		 378,59024
373,95008
313,96634
360,61155
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
90+3
90+3		 104
103
93
93		 141.224 (2023)
129.536 (2022)
119.855 (2021)
118.000 (2020)		 377,47439
380,58390
327,53007
381,99858
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 170+5+0+5+0
170+5
160+4
160+4		 178
175
164
164		 142.953 (2023)
141.980 (2022)
131.943 (2021)
131.000 (2020)		 376,35162
371,49459
319,09289
370,85762
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 9+0+2+0+1
9+0
8+0
8+0		 10
9
8
8		 143.000 (2023)
140.433 (2022)
129.109 (2021)
126.000 (2020)		 376,31273
372,62181
320,97771
374,91657
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MARDİN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+0
80+2
70+2
70+2		 84
82
72
72		 143.650 (2023)
147.770 (2022)
138.703 (2021)
143.000 (2020)		 375,88682
367,55543
314,60463
361,15528
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0+1+0+1
4+0
9+0
7+0		 5
4
9
7		 143.804 (2023)
143.176 (2022)
138.302 (2021)
147.000 (2020)		 375,78886
370,68072
314,84929
358,02920
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
8+0
7+0
8+0		 8
8
7
8		 143.807 (2023)
144.706 (2022)
136.578 (2021)
135.000 (2020)		 375,78750
369,60620
315,98059
367,87273
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
8+0
8+0
8+0		 9
8
8
8		 143.957 (2023)
140.730 (2022)
145.390 (2021)
148.000 (2020)		 375,69807
372,39943
310,46549
357,77762
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 95
93
93
93		 144.234 (2023)
142.126 (2022)
132.482 (2021)
130.000 (2020)		 375,52715
371,39162
318,73404
371,85615
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 13+0+2+0+1
15+0
14+0
12+0		 15
15
14
12		 144.267 (2023)
141.174 (2022)
129.687 (2021)
128.000 (2020)		 375,50517
372,07203
320,57970
373,56472
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
8+0
10+0
9+0		 8
8
10
9		 145.200 (2023)
142.759 (2022)
130.029 (2021)
129.000 (2020)		 374,87569
370,95068
320,35165
372,11711
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
9+0
9+0
9+0		 10
9
9
9		 146.364 (2023)
145.194 (2022)
147.760 (2021)
151.000 (2020)		 374,12650
369,27151
309,00290
355,25066
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 130+4+0+4+0
130+4
120+3
120+3		 137
134
123
123		 146.659 (2023)
147.513 (2022)
139.203 (2021)
146.000 (2020)		 373,94318
367,71949
314,27241
359,06136
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 160+4+0+4+0
160+4
160+4
170+5		 167
164
164
175		 146.819 (2023)
148.269 (2022)
145.704 (2021)
147.000 (2020)		 373,83404
367,19225
310,28493
357,88538
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
9+0
9+0
9+0		 10
9
9
9		 147.052 (2023)
155.349 (2022)
160.786 (2021)
188.000 (2020)		 373,68950
362,46594
301,51083
331,48141
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
6+0
6+0
6+0		 6
6
6
6		 148.494 (2023)
146.132 (2022)
130.003 (2021)
129.000 (2020)		 372,77034
368,64653
320,37291
372,40027
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 200+5+0+5+50
200+5
200+5
200+5		 260
205
205
205		 149.433 (2023)
143.886 (2022)
139.575 (2021)
142.000 (2020)		 372,11776
370,17795
314,04279
362,28642
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
90+3
90+3		 106
103
93
93		 150.377 (2023)
140.621 (2022)
128.672 (2021)
127.000 (2020)		 371,52511
372,47755
321,26769
374,01606
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BATMAN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 70+2+0+2+0
70+2
70+2
 74
72
72
 150.588 (2023)
155.938 (2022)
153.089 (2021)
— (2020)		 371,40272
362,10194
305,86120
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 130+4+0+4+0
130+4
130+4
130+4		 138
134
134
134		 151.732 (2023)
145.545 (2022)
137.552 (2021)
138.000 (2020)		 370,68898
369,03336
315,37841
365,19567
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 130+4+0+4+33
130+4
130+4
130+4		 171
134
134
134		 153.727 (2023)
154.780 (2022)
151.198 (2021)
155.000 (2020)		 369,45455
362,82871
306,98509
352,25089
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 140+4+0+4+0
140+4
130+4
130+4		 145
144
134
134		 154.061 (2023)
150.427 (2022)
145.088 (2021)
144.000 (2020)		 369,23444
365,77535
310,64435
360,51574
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 13+0+2+0+1
14+0
12+0
11+0		 14
14
12
11		 154.095 (2023)
146.786 (2022)
133.912 (2021)
131.000 (2020)		 369,20788
368,21061
317,73440
371,05031
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 83
82
82
82		 156.084 (2023)
150.063 (2022)
138.538 (2021)
139.000 (2020)		 368,00409
366,00964
314,70275
364,31074
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
14+0
14+0
13+0		 13
14
14
13		 156.263 (2023)
151.079 (2022)
132.195 (2021)
130.000 (2020)		 367,88920
365,33741
318,91234
371,36717
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 160+4+0+4+0
160+4
160+4
160+4		 167
164
164
164		 156.300 (2023)
154.798 (2022)
149.534 (2021)
148.000 (2020)		 367,86498
362,81977
307,96825
357,38232
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
14+0
12+0
14+0		 13
14
12
14		 156.350 (2023)
152.335 (2022)
138.032 (2021)
140.000 (2020)		 367,82887
364,47845
315,04519
363,96217
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 40+1+0+1+0
40+1
40+1
 42
41
41
 156.631 (2023)
156.439 (2022)
161.404 (2021)
— (2020)		 367,64562
361,76598
301,17414
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 10+0+2+0+1
11+0
10+0
10+0		 13
11
10
10		 158.045 (2023)
154.949 (2022)
146.330 (2021)
136.000 (2020)		 366,81064
362,71585
309,89779
366,81703
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 160+4+0+4+0
160+4
160+4
160+4		 165
164
164
164		 158.974 (2023)
158.065 (2022)
153.747 (2021)
153.000 (2020)		 366,23548
360,68486
305,51803
353,65037
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 180+5+0+5+0
180+5
180+5
180+5		 185
185
185
185		 159.567 (2023)
157.016 (2022)
148.646 (2021)
147.000 (2020)		 365,89203
361,37361
308,48273
358,53604
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 110+3+0+3+0
110+3
100+3
90+3		 115
113
103
93		 160.294 (2023)
157.504 (2022)
148.896 (2021)
150.000 (2020)		 365,47356
361,03852
308,34784
355,94819
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0+1+0+1
9+0
9+0
9+0		 10
9
9
9		 161.454 (2023)
168.524 (2022)
154.762 (2021)
164.000 (2020)		 364,78362
354,31393
304,93421
346,41165
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 120+3+0+3+30
120+3
120+3
120+3		 156
123
123
123		 161.945 (2023)
159.529 (2022)
154.000 (2021)
155.000 (2020)		 364,50944
359,72585
305,37528
352,47414
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(AYDIN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 230+6+0+6+0
230+6
230+6
240+6		 240
236
236
246		 162.912 (2023)
161.806 (2022)
155.127 (2021)
157.000 (2020)		 363,96312
358,32136
304,71082
350,97090
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 83
82
82
82		 162.948 (2023)
161.551 (2022)
151.953 (2021)
153.000 (2020)		 363,94059
358,49115
306,54102
354,01705
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 10+0+1+0+1
10+0
12+0
10+0		 12
10
12
10		 163.140 (2023)
159.818 (2022)
161.809 (2021)
173.000 (2020)		 363,81820
359,55386
300,93855
340,26936
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
8+0
9+0
9+0		 9
8
9
9		 163.250 (2023)
157.554 (2022)
140.487 (2021)
142.000 (2020)		 363,75081
360,99552
313,46723
361,93817
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 16+0+2+0+1
17+0
15+0
14+0		 19
17
15
14		 163.987 (2023)
156.734 (2022)
156.739 (2021)
164.000 (2020)		 363,33362
361,55774
303,83915
346,07889
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
6+0
6+0
20+0		 9
6
6
20		 164.672 (2023)
164.082 (2022)
152.839 (2021)
172.000 (2020)		 362,94303
356,95012
306,02468
341,00769
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 9+0+1+0+1
9+0
7+0
6+0		 11
9
7
6		 165.262 (2023)
154.283 (2022)
156.728 (2021)
147.000 (2020)		 362,59924
363,18441
303,84439
358,41009
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 10+0+2+0+1
12+0
10+0
 11
12
10
 165.614 (2023)
157.446 (2022)
148.156 (2021)
— (2020)		 362,38954
361,08279
308,77823
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ORDU) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 106
103
103
103		 165.634 (2023)
163.129 (2022)
157.127 (2021)
158.000 (2020)		 362,37712
357,51776
303,60780
350,05049
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 95
93
93
93		 165.755 (2023)
164.676 (2022)
157.495 (2021)
159.000 (2020)		 362,31752
356,59361
303,39327
349,50476
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 85+3+0+3+0
85+3
75+2
70+2		 90
88
77
72		 165.880 (2023)
161.554 (2022)
150.810 (2021)
151.000 (2020)		 362,24284
358,48883
307,20237
355,23223
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(MALATYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 200+5+0+5+50
200+5
200+5
160+4		 260
205
205
164		 167.208 (2023)
139.759 (2022)
136.279 (2021)
134.000 (2020)		 361,48640
373,12133
316,18347
368,38968
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
110+3		 106
103
103
113		 168.258 (2023)
166.141 (2022)
159.870 (2021)
161.000 (2020)		 360,87960
355,72090
302,01756
348,26077
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 9+0+1+0+1
8+0
9+0
9+0		 11
8
9
9		 169.017 (2023)
152.526 (2022)
141.078 (2021)
134.000 (2020)		 360,43855
364,33856
313,09012
368,37196
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 10+0+2+0+1
12+0
15+0
15+0		 11
12
15
15		 169.540 (2023)
157.412 (2022)
157.049 (2021)
150.000 (2020)		 360,12637
361,10295
303,65229
356,22415
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 185+5+0+5+0
185+5
180+5
180+5		 191
190
185
185		 169.859 (2023)
169.203 (2022)
160.810 (2021)
160.000 (2020)		 359,93576
353,94445
301,49252
348,74458
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 50+2+0+2+13
100+3
100+3
100+3		 67
103
103
103		 169.899 (2023)
159.527 (2022)
155.095 (2021)
157.000 (2020)		 359,91815
359,72752
304,72757
351,20476
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 9+0+1+0+1
8+0
8+0
15+0		 10
8
8
15		 169.963 (2023)
152.804 (2022)
147.342 (2021)
148.000 (2020)		 359,88117
364,14990
309,27656
357,28691
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BOLU) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 160+4+0+4+0
160+4
155+4
160+4		 168
164
159
164		 170.574 (2023)
169.998 (2022)
160.614 (2021)
162.000 (2020)		 359,52655
353,49588
301,60203
347,32246
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
6+0
6+0
 6
6
6
 170.608 (2023)
180.917 (2022)
175.902 (2021)
— (2020)		 359,51121
347,22685
293,55811
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+23
90+3
90+3
90+3		 119
93
93
93		 172.782 (2023)
164.635 (2022)
165.458 (2021)
174.000 (2020)		 358,30652
356,61295
298,96168
339,97641
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
9+0
9+0
9+0		 8
9
9
9		 173.000 (2023)
171.973 (2022)
175.094 (2021)
197.000 (2020)		 358,17867
352,31289
293,96508
326,77154
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 11+0+2+0+1
12+0
11+0
9+0		 12
12
11
9		 173.575 (2023)
178.392 (2022)
153.460 (2021)
160.000 (2020)		 357,88518
348,60726
305,67299
348,80418
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
5+0
6+0
 9
5
6
 173.988 (2023)
168.899 (2022)
176.841 (2021)
— (2020)		 357,62696
354,10021
293,06035
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 5+0+1+0+1
5+0
5+0
15+0		 6
5
5
15		 174.942 (2023)
157.779 (2022)
159.442 (2021)
170.000 (2020)		 357,10701
360,85014
302,27863
342,59472
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 110+3+0+3+0
110+3
100+3
100+3		 113
113
103
103		 174.967 (2023)
172.267 (2022)
169.748 (2021)
177.000 (2020)		 357,09163
352,13873
296,68957
338,26880
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 175.372 (2023)
168.338 (2022)
157.426 (2021)
156.000 (2020)		 356,87039
354,41920
303,42758
351,78237
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(HATAY) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 30+1+0+1+8
90+3
90+3
90+3		 40
93
93
93		 175.641 (2023)
150.673 (2022)
149.063 (2021)
157.000 (2020)		 356,72489
365,61554
308,23833
351,20007
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(YALOVA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 70+2+0+2+0
70+2
70+2
60+2		 74
72
72
62		 176.118 (2023)
173.596 (2022)
168.047 (2021)
178.000 (2020)		 356,46159
351,36635
297,62478
337,34344
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SAY 6+0+0+0+0
8+0
9+0
9+0		 6
8
9
9		 177.504 (2023)
170.904 (2022)
178.910 (2021)
199.000 (2020)		 355,76748
352,93808
292,06768
325,67293
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 10+0+1+0+1
11+0
11+0
9+0		 12
11
11
9		 177.613 (2023)
165.642 (2022)
150.459 (2021)
151.000 (2020)		 355,71425
356,00897
307,43247
355,51632
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 140+4+0+4+0
140+4
140+4
140+4		 145
144
144
144		 177.723 (2023)
173.685 (2022)
163.833 (2021)
165.000 (2020)		 355,65629
351,31792
299,84120
345,84935
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 250+7+0+7+0
250+7
250+7
250+7		 263
257
257
257		 177.823 (2023)
178.682 (2022)
177.309 (2021)
181.000 (2020)		 355,60039
348,45443
292,83650
335,56951
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 15+0+2+0+1
15+0
15+0
14+0		 16
15
15
14		 178.025 (2023)
169.922 (2022)
152.182 (2021)
140.000 (2020)		 355,49503
353,54193
306,41483
363,20987
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MALATYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 50+2+0+2+13
40+1
40+1
 67
41
41
 178.237 (2023)
155.395 (2022)
155.798 (2021)
— (2020)		 355,37756
362,43531
304,37134
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+20
80+2
80+2
80+2		 104
82
82
82		 178.255 (2023)
149.242 (2022)
145.796 (2021)
149.000 (2020)		 355,36726
366,53494
310,22774
357,04168
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİİRT) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 106
103
103
103		 178.868 (2023)
170.898 (2022)
166.134 (2021)
168.000 (2020)		 355,04534
352,94092
298,60436
343,66758
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİVAS) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 170+5+0+5+43
170+5
170+5
170+5		 220
175
175
175		 179.013 (2023)
171.170 (2022)
167.763 (2021)
171.000 (2020)		 354,97918
352,79350
297,75917
341,55433
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 115+3+0+3+0
115+3
115+3
110+3		 119
118
118
113		 180.900 (2023)
176.998 (2022)
168.207 (2021)
170.000 (2020)		 353,98822
349,42441
297,52800
342,41945
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 11+0+2+0+1
12+0
11+0
10+0		 12
12
11
10		 181.108 (2023)
162.279 (2022)
149.778 (2021)
147.000 (2020)		 353,88511
358,02909
307,81871
358,17948
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 12+0+2+0+1
13+0
12+0
 13
13
12
 181.250 (2023)
169.115 (2022)
165.810 (2021)
— (2020)		 353,80928
353,99570
298,75872
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
6+0
6+0
 8
6
6
 181.906 (2023)
183.737 (2022)
185.647 (2021)
— (2020)		 353,46993
345,68253
288,74228
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 11+0+2+0+1
12+0
10+0
 12
12
10
 182.096 (2023)
178.138 (2022)
168.906 (2021)
— (2020)		 353,36752
348,75046
297,12734
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 7+0+1+0+1
6+0
6+0
 8
6
6
 182.378 (2023)
169.630 (2022)
169.158 (2021)
— (2020)		 353,23381
353,69658
296,99387
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
7+0
10+0
 9
7
10
 183.234 (2023)
177.286 (2022)
179.991 (2021)
— (2020)		 352,78684
349,24522
291,53752
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TUNCELİ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 183.316 (2023)
179.023 (2022)
172.657 (2021)
179.000 (2020)		 352,74019
348,28327
295,19498
336,81826
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
7+0
6+0
 9
7
6
 184.090 (2023)
163.493 (2022)
166.609 (2021)
— (2020)		 352,32242
357,30000
298,35424
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 130+4+0+4+0
130+4
130+4
130+4		 136
134
134
134		 184.359 (2023)
178.461 (2022)
168.544 (2021)
169.000 (2020)		 352,18604
348,56967
297,33799
342,95519
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0+1+0+1
13+0
13+0
20+0		 13
13
13
20		 184.707 (2023)
206.211 (2022)
179.300 (2021)
175.000 (2020)		 352,01653
334,29361
291,88625
339,44502
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0


 106


 185.490 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 351,61600
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 130+4+0+4+0
130+4
120+3
120+3		 134
134
123
123		 185.602 (2023)
180.614 (2022)
170.627 (2021)
174.000 (2020)		 351,54628
347,39969
296,23987
339,62224
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3

 104
103

 185.713 (2023)
183.320 (2022)
— (2021)
— (2020)		 351,48906
345,91071
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0+1+0+1
9+0
9+0
 10
9
9
 185.991 (2023)
185.141 (2022)
188.098 (2021)
— (2020)		 351,36613
344,94012
287,52565
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+20
80+2
80+2
80+2		 104
82
82
82		 186.208 (2023)
168.343 (2022)
163.848 (2021)
168.000 (2020)		 351,25569
354,41606
299,83735
343,49597
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(UŞAK) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
90+3
 94
93
93
 186.415 (2023)
184.622 (2022)
179.982 (2021)
— (2020)		 351,15178
345,20243
291,54123
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 104
103
103
103		 188.376 (2023)
181.614 (2022)
171.855 (2021)
172.000 (2020)		 350,20071
346,84483
295,63211
340,76265
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı)
(SAKARYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+0
80+2
70+2
60+2		 82
82
72
62		 188.729 (2023)
182.180 (2022)
174.836 (2021)
183.000 (2020)		 350,01794
346,53437
294,08935
334,67521
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BİTLİS) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 75+2+0+2+0
75+2

 79
77

 189.399 (2023)
183.402 (2022)
— (2021)
— (2020)		 349,69345
345,85998
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURDUR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 120+3+0+3+0
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 189.830 (2023)
183.852 (2022)
173.693 (2021)
175.000 (2020)		 349,47617
345,63076
294,66886
339,05272
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AMASYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 110+3+0+3+0
110+3
100+3
100+3		 114
113
103
103		 190.213 (2023)
182.324 (2022)
171.639 (2021)
173.000 (2020)		 349,28838
346,45154
295,72634
340,64802
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BİNGÖL) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
82
82		 190.580 (2023)
180.389 (2022)
172.806 (2021)
179.000 (2020)		 349,10493
347,52945
295,11601
336,93189
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
 63
62
62
 191.520 (2023)
191.076 (2022)
193.076 (2021)
— (2020)		 348,64495
341,78961
285,29227
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 8+0+1+0+1
9+0
14+0
11+0		 9
9
14
11		 191.622 (2023)
214.171 (2022)
194.359 (2021)
194.000 (2020)		 348,59159
330,53827
284,71782
328,00590
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 106
103
103
103		 192.522 (2023)
187.331 (2022)
181.764 (2021)
186.000 (2020)		 348,15790
343,81347
290,63033
332,41312
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 105
103
103
103		 193.394 (2023)
189.138 (2022)
182.217 (2021)
184.000 (2020)		 347,72691
342,81375
290,39939
333,63033
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 70+2+0+2+0
70+2

 74
72

 193.888 (2023)
183.900 (2022)
— (2021)
— (2020)		 347,48797
345,60239
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(RİZE) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+0
80+2
80+2
 82
82
82
 194.168 (2023)
194.843 (2022)
192.512 (2021)
— (2020)		 347,35234
339,84954
285,53240
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 6+0+1+0+1


 8


 194.335 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 347,27703
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 Hemşirelik (Yüksekokul) SAY 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 83
82
82
82		 195.514 (2023)
189.662 (2022)
181.419 (2021)
183.000 (2020)		 346,72422
342,51874
290,79748
334,43808
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 170+5+0+5+0
170+5
170+5
170+5		 177
175
175
175		 195.828 (2023)
192.203 (2022)
181.210 (2021)
183.000 (2020)		 346,57087
341,19938
290,91083
334,30249
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 29+0+1+0+1
40+0

 31
40

 196.294 (2023)
204.554 (2022)
— (2021)
— (2020)		 346,33616
335,09277
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİNOP) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 110+3+0+3+0
110+3
100+3
100+3		 113
113
103
103		 198.164 (2023)
199.208 (2022)
191.367 (2021)
193.000 (2020)		 345,40826
337,67613
286,05652
328,83672
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TOKAT) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 120+3+0+3+0
120+3
110+3
110+3		 126
123
113
113		 198.242 (2023)
190.327 (2022)
179.284 (2021)
182.000 (2020)		 345,37630
342,15764
291,89311
334,87747
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 150+4+0+4+0
150+4
150+4
160+4		 156
154
154
164		 198.820 (2023)
193.504 (2022)
185.831 (2021)
191.000 (2020)		 345,09814
340,51646
288,64633
330,06561
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)		 SAY 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 199.150 (2023)
197.243 (2022)
195.845 (2021)
198.000 (2020)		 344,94818
338,64759
284,07690
326,08575
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BİLECİK) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 94
93
93
93		 199.976 (2023)
192.873 (2022)
184.100 (2021)
189.000 (2020)		 344,57262
340,84238
289,49384
330,75836
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 106
103
103
103		 200.705 (2023)
190.590 (2022)
178.073 (2021)
180.000 (2020)		 344,21782
342,03188
292,47453
336,16886
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 110+3+0+3+0
110+3
100+3
100+3		 115
113
103
103		 200.962 (2023)
193.613 (2022)
186.240 (2021)
190.000 (2020)		 344,09469
340,45342
288,45841
330,30353
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 67+0+0+0+0
60+0
51+0
 67
60
51
 201.098 (2023)
213.172 (2022)
242.549 (2021)
— (2020)		 344,02908
331,03107
265,43560
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 96
93
93
93		 201.923 (2023)
198.464 (2022)
189.367 (2021)
190.000 (2020)		 343,64326
338,03789
286,96900
330,26506
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Sağlık Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)		 Hemşirelik (Yüksekokul) SAY 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 202.469 (2023)
195.901 (2022)
189.193 (2021)
192.000 (2020)		 343,39064
339,32423
287,05401
329,47058
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MUŞ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 110+3+0+3+0
110+3
100+3
100+3		 116
113
103
103		 203.418 (2023)
194.882 (2022)
188.562 (2021)
193.000 (2020)		 342,95561
339,82487
287,31813
328,88976
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BARTIN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 75+2+0+2+0
75+2
65+2
60+2		 78
77
67
62		 204.372 (2023)
201.522 (2022)
190.319 (2021)
193.000 (2020)		 342,53253
336,57267
286,54259
328,46453
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz)
(GİRESUN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 110+3+0+3+0
110+3
110+3
110+3		 116
113
113
113		 204.634 (2023)
200.546 (2022)
188.724 (2021)
187.000 (2020)		 342,39491
337,04665
287,25421
331,99986
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇORUM) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 96
93
93
93		 206.230 (2023)
202.295 (2022)
192.745 (2021)
195.000 (2020)		 341,64501
336,18808
285,43823
327,69304
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANKIRI) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 206.636 (2023)
202.066 (2022)
192.261 (2021)
194.000 (2020)		 341,46548
336,30122
285,64885
328,18499
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AĞRI) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
85+3

 95
88

 208.178 (2023)
202.595 (2022)
— (2021)
— (2020)		 340,77844
336,04276
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİİRT) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
82
82		 208.267 (2023)
200.945 (2022)
196.305 (2021)
203.000 (2020)		 340,73823
336,85962
283,86982
323,44189
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
90+3
 103
103
93
 209.191 (2023)
203.733 (2022)
196.010 (2021)
— (2020)		 340,34088
335,49643
284,00220
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KİLİS) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 120+3+0+3+30
100+3
100+3
80+2		 156
103
103
82		 209.729 (2023)
192.628 (2022)
190.679 (2021)
192.000 (2020)		 340,08817
340,96052
286,37023
329,48781
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 104
103
103
103		 210.038 (2023)
203.338 (2022)
193.213 (2021)
195.000 (2020)		 339,94625
335,66674
285,22692
327,38289
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 40+1+0+1+10


 52


 210.425 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 339,77309
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ARTVİN) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 85+3+0+3+0
85+3
85+3
90+3		 88
88
88
93		 211.658 (2023)
206.876 (2022)
196.421 (2021)
198.000 (2020)		 339,26301
333,98914
283,82102
325,86539
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TOKAT) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
 64
62
62
 211.808 (2023)
207.883 (2022)
200.864 (2021)
— (2020)		 339,19191
333,48856
281,84059
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 213.531 (2023)
206.888 (2022)
198.969 (2021)
203.000 (2020)		 338,44484
333,98301
282,68353
323,40982
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Sağlık Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 213.759 (2023)
209.285 (2022)
201.427 (2021)
204.000 (2020)		 338,34390
332,81610
281,58611
322,80106
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 95
93
93
93		 214.433 (2023)
207.720 (2022)
197.773 (2021)
200.000 (2020)		 338,05037
333,56452
283,22923
324,90333
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Afşin Sağlık Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Hemşirelik (Yüksekokul) SAY 60+2+0+2+15
60+2
60+2
60+2		 79
62
62
62		 214.652 (2023)
190.638 (2022)
184.631 (2021)
190.000 (2020)		 337,96359
342,00750
289,22932
330,43641
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(IĞDIR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 216.610 (2023)
208.405 (2022)
198.200 (2021)
205.000 (2020)		 337,13037
333,24204
283,03491
322,13045
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(HAKKARİ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 40+1+0+1+0
40+1

 42
41

 217.404 (2023)
212.338 (2022)
— (2021)
— (2020)		 336,78920
331,40408
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BAYBURT) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 50+2+0+2+0
40+1

 52
41

 217.757 (2023)
208.752 (2022)
— (2021)
— (2020)		 336,64464
333,06915
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)		 Hemşirelik (Yüksekokul) SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 104
103
103
103		 218.699 (2023)
211.461 (2022)
198.883 (2021)
203.000 (2020)		 336,24204
331,81364
282,71551
323,40716
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Suşehri Sağlık Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)		 Hemşirelik (Yüksekokul) SAY 100+3+0+3+25
100+3
100+3
120+3		 128
103
103
123		 219.178 (2023)
209.977 (2022)
200.158 (2021)
205.000 (2020)		 336,04042
332,50376
282,15857
322,46149
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARS) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 160+4+0+4+0
160+4
160+4
160+4		 166
164
164
164		 219.596 (2023)
211.942 (2022)
200.903 (2021)
204.000 (2020)		 335,86812
331,58556
281,81730
322,78922
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 22+0+0+0+0
23+0
25+0
14+0		 22
23
25
14		 221.990 (2023)
215.805 (2022)
210.123 (2021)
208.000 (2020)		 334,87579
329,81177
277,88630
320,92775
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)		 Hemşirelik (Yüksekokul) SAY 80+2+0+2+0
70+2
60+2
 82
72
62
 222.742 (2023)
211.208 (2022)
205.419 (2021)
— (2020)		 334,54369
331,94419
279,85587
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 39+0+1+0+1
40+0

 40
40

 224.140 (2023)
229.767 (2022)
— (2021)
— (2020)		 333,98979
323,65076
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 32+0+0+0+0
42+0
47+0
42+0		 32
42
47
42		 224.905 (2023)
205.466 (2022)
218.764 (2021)
230.000 (2020)		 333,67158
334,64360
274,41737
309,99785
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 14+0+0+0+0
13+0
12+0
11+0		 14
13
12
11		 225.469 (2023)
219.423 (2022)
205.797 (2021)
211.000 (2020)		 333,44487
328,18439
279,70495
319,32255
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 18+0+0+0+0
12+0

 18
12

 226.402 (2023)
217.848 (2022)
— (2021)
— (2020)		 333,04263
328,87803
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 49+0+1+0+1
40+0

 50
40

 227.245 (2023)
261.781 (2022)
— (2021)
— (2020)		 332,69712
310,95649
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 76+0+0+0+0
76+0
68+0
102+0		 76
76
68
102		 227.363 (2023)
222.370 (2022)
205.269 (2021)
228.000 (2020)		 332,64647
326,86724
279,91633
311,31402
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 17+0+0+0+0
15+0
17+0
16+0		 17
15
17
16		 233.525 (2023)
230.904 (2022)
213.861 (2021)
217.000 (2020)		 330,21942
323,15665
276,37398
316,30855
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
42+0
42+0
34+0		 51
42
42
34		 235.321 (2023)
245.914 (2022)
264.460 (2021)
280.000 (2020)		 329,49848
317,04175
258,19713
289,99459
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 11+0+0+0+0
11+0
10+0
10+0		 11
11
10
10		 238.503 (2023)
239.017 (2022)
217.821 (2021)
225.000 (2020)		 328,27743
319,80586
274,78833
312,68940
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 7+0+0+0+0
6+0
6+0
7+0		 7
6
6
7		 242.702 (2023)
239.599 (2022)
221.026 (2021)
229.000 (2020)		 326,65714
319,58203
273,49112
310,69966
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 15+0+0+0+0
21+0

 15
21

 242.799 (2023)
274.609 (2022)
— (2021)
— (2020)		 326,62207
306,36565
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 49+0+0+0+0
43+0
34+0
 49
43
34
 243.853 (2023)
259.816 (2022)
294.961 (2021)
— (2020)		 326,23274
311,67162
249,22709
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 13+0+0+0+0
14+0
13+0
12+0		 13
14
13
12		 246.549 (2023)
246.253 (2022)
225.929 (2021)
237.000 (2020)		 325,22577
316,90461
271,55008
307,04498
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0+0+0+0
20+0
8+0
10+0		 12
20
8
10		 248.826 (2023)
266.103 (2022)
229.485 (2021)
263.000 (2020)		 324,39976
309,38897
270,19193
296,39385
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 63+0+0+0+0
60+0

 63
60

 249.816 (2023)
244.766 (2022)
— (2021)
— (2020)		 324,03219
317,48394
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu)		 SAY 19+0+0+0+0
16+0
16+0
11+0		 19
16
16
11		 252.989 (2023)
265.229 (2022)
229.311 (2021)
242.000 (2020)		 322,89692
309,68754
270,25561
304,95859
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
51+0
51+0
51+0		 51
51
51
51		 265.325 (2023)
293.483 (2022)
251.474 (2021)
253.000 (2020)		 318,56199
300,01672
262,37186
300,22116
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 54+0+0+0+0
46+0
51+0
51+0		 54
46
51
51		 265.406 (2023)
268.599 (2022)
281.023 (2021)
298.000 (2020)		 318,53543
308,49829
253,15287
283,66126
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 36+0+0+0+0
61+0
68+0
68+0		 36
61
68
68		 266.687 (2023)
264.764 (2022)
243.387 (2021)
267.000 (2020)		 318,11591
309,85952
265,14724
294,82519
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 42+0+0+0+0
38+0
9+0
25+0		 42
38
9
25		 270.783 (2023)
329.203 (2022)
235.209 (2021)
255.000 (2020)		 316,74681
289,26932
268,00409
299,45889
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%25 İndirimli)		 SAY 36+0+0+0+0
36+0
32+0
46+0		 36
36
32
46		 273.512 (2023)
263.194 (2022)
243.550 (2021)
263.000 (2020)		 315,84222
310,42743
265,09406
296,37990
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 76+0+0+0+0
68+0
68+0
 76
68
68
 274.293 (2023)
279.766 (2022)
312.917 (2021)
— (2020)		 315,59928
304,60512
244,39964
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
51+0
51+0
 51
51
51
 274.518 (2023)
294.824 (2022)
344.304 (2021)
— (2020)		 315,53303
299,58207
236,74297
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 54+0+0+0+0
51+0
42+0
42+0		 54
51
42
42		 293.942 (2023)
292.868 (2022)
240.514 (2021)
264.000 (2020)		 309,43626
300,22564
266,12681
296,18461
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SAY 72+0+0+0+0
60+0

 72
60

 297.622 (2023)
283.514 (2022)
— (2021)
— (2020)		 308,35761
303,29954
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SAY 27+0+0+0+0
27+0
27+0
27+0		 27
27
27
27		 300.042 (2023)
280.445 (2022)
259.906 (2021)
268.000 (2020)		 307,64953
304,37617
259,63747
294,43168
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 64+0+0+0+0
60+0
48+0
50+0		 64
60
48
50		 311.179 (2023)
328.075 (2022)
350.955 (2021)
330.000 (2020)		 304,49028
289,57801
235,16154
273,58299
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 50+0+0+0+0
42+0
29+0
 50
42
4
 313.029 (2023)
338.359 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 303,99191
286,69984
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 38+0+0+0+0
40+0
29+0
30+0		 38
40
29
30		 318.471 (2023)
317.572 (2022)
305.097 (2021)
321.000 (2020)		 302,49035
292,57899
246,46660
276,32303
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 5+0+0+0+0


 5


 318.782 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 302,40707
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 32+0+0+0+0
28+0
23+0
9+0		 32
28
23
9		 321.643 (2023)
328.320 (2022)
283.767 (2021)
286.000 (2020)		 301,62383
289,50808
252,36521
287,77124
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 1+0+0+0+0
1+0
1+0
 1
1

 322.868 (2023)
363.987 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 301,29187
279,98095
Dolmadı
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 38+0+0+0+0
37+0
37+0
35+0		 38
37
37
35		 325.101 (2023)
280.387 (2022)
274.843 (2021)
287.000 (2020)		 300,71081
304,39732
255,00685
287,54024
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli)		 SAY 71+0+0+0+0
60+0
55+0
50+0		 71
60
55
50		 328.486 (2023)
311.271 (2022)
347.756 (2021)
335.000 (2020)		 299,78493
294,48086
235,92921
272,11363
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 67+0+0+0+0
66+0
57+0
49+0		 67
66
57
49		 336.425 (2023)
298.723 (2022)
269.403 (2021)
273.000 (2020)		 297,70532
298,33997
256,64933
292,66332
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SAY 80+0+0+0+0
80+0
80+0
 80
80
80
 340.401 (2023)
371.526 (2022)
370.116 (2021)
— (2020)		 296,69267
278,14418
229,87821
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 82+0+0+0+0
76+0
68+0
76+0		 82
76
68
76		 350.042 (2023)
353.853 (2022)
320.627 (2021)
335.000 (2020)		 294,32012
282,53505
242,41092
272,05891
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli)		 SAY 16+0+0+0+0
11+0
10+0
5+0		 16
11
10
5		 356.901 (2023)
364.577 (2022)
389.749 (2021)
391.000 (2020)		 292,66596
279,84187
203,51263
257,55889
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 45+0+0+0+0
26+0

 45
26

 363.200 (2023)
425.092 (2022)
— (2021)
— (2020)		 291,18729
266,39310
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 5+0+0+0+0
9+0
34+0
17+0		 5
9
9
17		 363.469 (2023)
422.487 (2022)
Dolmadı (2021)
509.000 (2020)		 291,12153
266,92392
Dolmadı
234,37235
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 38+0+0+0+0
27+0
39+0
29+0		 38
27
32
29		 363.480 (2023)
360.457 (2022)
Dolmadı (2021)
405.000 (2020)		 291,12036
280,85058
Dolmadı
254,33054
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 80+0+0+0+0
70+0
60+0
62+0		 80
70
60
62		 365.566 (2023)
345.180 (2022)
315.916 (2021)
343.000 (2020)		 290,63726
284,81529
243,64214
269,80140
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SAY 43+0+0+0+0
38+0
40+0
35+0		 43
38
40
35		 371.110 (2023)
349.913 (2022)
383.883 (2021)
405.000 (2020)		 289,36510
283,56911
220,75909
254,37047
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 22+0+0+0+0


 22


 374.292 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 288,65626
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 34+0+0+0+0
27+0
34+0
 34
27
34
 375.935 (2023)
356.444 (2022)
379.848 (2021)
— (2020)		 288,29116
281,86793
225,27159
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)		 SAY 19+0+0+0+0
16+0
17+0
20+0		 19
16
17
20		 378.702 (2023)
403.667 (2022)
378.239 (2021)
492.000 (2020)		 287,64607
270,82275
226,32556
237,20159
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(%25 İndirimli)		 SAY 34+0+0+0+0


 34


 381.587 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 286,97998
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 25+0+0+0+0
25+0

 25
25

 387.468 (2023)
356.927 (2022)
— (2021)
— (2020)		 285,72125
281,74572
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 72+0+0+0+0
67+0

 72
67

 392.614 (2023)
408.335 (2022)
— (2021)
— (2020)		 284,61376
269,84677
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 27+0+0+0+0
27+0
27+0
20+0		 27
27
3
20		 393.339 (2023)
458.565 (2022)
Dolmadı (2021)
537.000 (2020)		 284,46590
260,06246
Dolmadı
230,12334
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 68+0+0+0+0
68+0
68+0
68+0		 68
68
68
68		 395.165 (2023)
411.415 (2022)
357.201 (2021)
295.000 (2020)		 284,07702
269,19546
233,59869
284,80170
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 46+0+0+0+0
47+0
38+0
 46
47
8
 395.403 (2023)
412.698 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 284,02586
268,92799
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 93+0+0+0+0
85+0
83+0
84+0		 93
85
83
84		 399.424 (2023)
412.744 (2022)
359.493 (2021)
401.000 (2020)		 283,18578
268,91803
233,03046
255,26815
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 51+0+0+0+0
51+0
66+0
59+0		 51
51
14
59		 401.338 (2023)
417.936 (2022)
Dolmadı (2021)
668.000 (2020)		 282,79085
267,83662
Dolmadı
211,76639
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%25 İndirimli)		 SAY 46+0+0+0+0
51+0

 46
51

 406.551 (2023)
418.730 (2022)
— (2021)
— (2020)		 281,69192
267,66941
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
42+0
51+0
51+0		 51
42
14
51		 409.939 (2023)
417.134 (2022)
Dolmadı (2021)
424.000 (2020)		 281,00680
268,00868
Dolmadı
250,19916
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 29+0+0+0+0
20+0
17+0
15+0		 29
20
9
15		 414.085 (2023)
375.456 (2022)
Dolmadı (2021)
540.000 (2020)		 280,17493
277,19575
Dolmadı
229,66309
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 9+0+0+0+0
2+0
2+0
2+0		 9
2
2
2		 414.644 (2023)
332.289 (2022)
313.202 (2021)
311.000 (2020)		 280,06574
288,38686
244,32484
279,58828
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 15+0+0+0+0
5+0

 15
5

 420.780 (2023)
231.484 (2022)
— (2021)
— (2020)		 278,87217
322,92897
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 32+0+0+0+0
22+0
25+0
 32
22
25
 425.741 (2023)
331.646 (2022)
293.833 (2021)
— (2020)		 277,91725
288,57924
249,54136
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 19+0+0+0+0
10+0
25+0
15+0		 19
10

15		 426.511 (2023)
426.209 (2022)
Dolmadı (2021)
559.000 (2020)		 277,77260
266,17942
Dolmadı
227,02346
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 51+0+0+0+0
51+0
51+0
51+0		 51
51
51
51		 430.508 (2023)
265.422 (2022)
269.731 (2021)
286.000 (2020)		 277,02483
309,63286
256,54188
287,92868

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