Haziran ayı İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? Bursluluk parası yattı mı 2024? 5.6.7.8.9.10.11. sınıf...

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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) kapsamında 5, 6, 7, 8 ile 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine her ay düzenli olarak burs ödemesi yapılıyor. Haziran 2024 burs ödemeleri de bu kapsamda merakla bekleniyor.

HAZİRAN AYI İOKBS BURS PARASI YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?

İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine yapılan destek İOKBS bursu ödemeleri henüz hesaplara aktarılmadı. Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor. PYBS bursları e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor.