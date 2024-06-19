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Haziran ayı İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? Bursluluk parası yattı mı 2024? 5.6.7.8.9.10.11. sınıf...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik PYBS burs ödemelerini her ay düzenli olarak gerçekleştiriyor. Bu burslar, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10, 11. sınıflardaki başarılı öğrencilere eğitim desteği sağlamak amacıyla veriliyor. 2024 yılı için İOKBS'yi kazanan öğrenciler de burs ödeme tarihlerini merakla bekliyor.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 09:52 Güncelleme 19 Haziran 2024, 09:52
Haziran ayı İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? Bursluluk parası yattı mı 2024? 5.6.7.8.9.10.11. sınıf...

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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) kapsamında 5, 6, 7, 8 ile 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine her ay düzenli olarak burs ödemesi yapılıyor. Haziran 2024 burs ödemeleri de bu kapsamda merakla bekleniyor.

HAZİRAN AYI İOKBS BURS PARASI YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?
İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine yapılan destek İOKBS bursu ödemeleri henüz hesaplara aktarılmadı. Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor. PYBS bursları e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor.

E-OKUL BURSLULUK PARASI SORGULAMA
İOKBS bursunun hesaplara yatıp yatmadığı e-Okul VBS üzerinden sorgulanabiliyor. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor. e-Okul'a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik aşamasında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul'a giriş yapabilir.

Ardından sol tarafta bulunan menü yardımıyla "Burs Ödeme Bilgileri" üzerinden sorgulama işlemi yapabilir. Ayrıca burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler, telefonlarından veya bilgisayarlarından PTT canlı destek üzerinden ad, soyad, e-posta ve telefon numarası ile bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

E-OKUL VBS EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
İOKBS bursluluk ücreti memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanıyor. Bursluluk parası son olarak Temmuz-Aralık 863 TL olarak bursluluk ücreti yatırılıyordu.



Bursluluk ücretine %30 zam yapılması durumunda 258 TL artacak ve 1.121 TL'ye yükselecek.

Bursluluk ücretine %40 zam yapılması durumunda 345 TL artacak ve 1208 TL olacak.

Bursluluk ücretine %50 zam yapılması durumunda ise 431 TL artacak ve 1293 TL'ye yükselecek.

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