Hangi üniversiteler uzaktan eğitime geçti? Yüz yüze eğitim sona mı erdi? Online çevrimiçi eğitime geçen okullar...

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?

Hızlı bulaşma özelliği olan omicron varyantı yüz yüze eğitimi de etkiledi. Bazı üniversiteler uygulamalı dersler dışındaki tüm derslerin online yapılması kararı aldı. Türkiye'de de bu ay omicron varyantının görüldüğünün açıklanmasının ardından üniversitelerden yeni kararlar duyurulmaya başlandı.

ONLİNE ÇEVRİMİÇİ EĞİTİME GEÇEN OKULLAR!

Gerek öğrencilerin taleplerini dikkate alan gerekse de kampüste vaka sayılarında kayda değer bir artış gözlemlediğini açıklayan Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırdı. Üniversite, iki haftalık çevrimiçi sürecin ardından 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak final sınavlarının da online düzenleneceğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi de 4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı.